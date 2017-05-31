Киев арестовал принадлежащие "Газпрому" акции

Министерство юстиции Украины наложило арест на акции предприятия "Газтранзит", принадлежащие "Газпрому", сообщает РИА Новости. Арест наложен в рамках антимонопольного дела.

В постановлении, которое "Газпром" получил 12 мая, говорится, что в его отношении открыто исполнительное производство на 395 миллиардов рублей. "Газпрому" принадлежит 40 процентов акций "Газтранзита".

Киев считает, что в 2009-2015 годах "Газпром" неоднократно нарушал антимонопольное законодательство Украины. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром" штраф, а с апреля начисляет пени. В декабре 2016 года суд в Киеве постановил, что "Газпром" должен выплатить штраф и пени. Российской компании не удалось оспорить штраф.

