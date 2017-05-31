Селфи-солдаты удачи

Министерство обороны России разработало проект федерального закона, обязывающего военнослужащих-контрактников отчитываться о публикации в интернете "своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными". Источники РБК в военном ведомстве говорят, что речь идет об "информационной безопасности": военным запретят упоминать в соцсетях номера и названия своих частей, публиковать данные о своем местоположении и фотографироваться на фоне секретных документов и объектов.

Именно фотографии, опубликованные российскими солдатами и офицерами в социальных сетях, позволили независимым расследователям доказать участие кадровых российских военных в конфликте на востоке Украины и в наземных операциях в Сирии, а также проследить путь из России в Донбасс ракетной установки "Бук", из которой 17 июля 2014 года предположительно был сбит "Боинг" Малазийских авиалиний.

Радио Свобода вспоминает самые яркие истории, ставшие достоянием общественности благодаря фотографиям, выложенным российскими военными в открытом доступе.

Расследования о "Буке", сбившем "Боинг"

Фотографии, выложенные солдатами в социальных сетях, сыграли важную роль в расследованиях независимых активистов причастности России к катастрофе "Боинга-777" Малазийских авиалиний. Жертвами этой трагедии стали 298 человек. Расследовательская группа Bellingcat смогла с помощью снимков, размещенных военными в открытом доступе, проследить весь путь колонны "Буков" из центра России до границы с Украиной и доказать, что ракетные установки (в том числе та, что сбила "Боинг"), были приписаны к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Белая лента солдата Дамбаева

Одним из самых известных расследований, в основу которого легли селфи российских солдат, стал фильм американского журналиста Саймона Островского. Он так и назывался – "Selfie Soldiers", "Селфи-солдаты". Островский нашел в соцсети "ВКонтакте" профиль танкиста 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Бато Дамбаева, выкладывавшего многочисленные фотографии, сделанные в разных регионах России (например, на полигоне в Ростовской области), а затем и за границей: на разрушенном блокпосту в районе города Углегорск Донецкой области Украины. Белая повязка, с которой позирует Дамбаев, являлась опознавательным знаком российских военных и сепаратистов в Донбассе. Украинская армия и Национальная гвардия используют повязки желтого цвета.

Для фильма "Селфи-солдаты" Саймон Островский нашел те самые места, на которых фотографировался Бато Дамбаев, в том числе и блокпост в Углегорске, сделал такие же фотографии, выложил их на аналогичную страницу в сети "ВКонтакте", приехал в Улан-Удэ, позвонил Бато Дамбаеву и предложил взглянуть на эти снимки – тот, правда, все равно отказался признаваться, что воевал на Украине. Независимое расследование о Бато Домбаеве сделали и аналитики Bellingcat, использовавшие для этого его фотографию со щенками хаски.

Гривны и приграничный знак

В сентябре 2014 года активисты международной расследовательской группы InformNapalm нашли в социальной сети "ВКонтакте" профили нескольких военнослужащихо 15-й Отдельной мотострелковой бригады миротворческих сил, дислоцированной в поселке Рощинский Самарской области. Они публиковали фотографии на фоне приграничного знака на украинском языке, показывали гривны, которые тогда еще были нужны для расчетов на занятых сепаратистами территориях востока Украины, а также снимали свои военные будни и жизнь вокруг – например, объявление, наклеенное на дверь Военной комендатуры "ЛНР" в городе Краснодон Луганской области.​

Их там нет

Россия долгое время отрицала переброску своих военных в Сирию, утверждая, что речь идет лишь о поставках вооружений. Опровергнуть это позволили селфи российских солдат на базе ВМФ в сирийском Тартусе, в том числе снимки, выложенные в открытый доступ военнослужащим 810-й Отдельной бригады морской пехоты Максимом Мажниковым и найденные аналитиками международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team. На одной из фотографий Мажников плывет на корабле через Босфор, на опубликованной месяц спустя - уже фотографируется в Тартусе рядом с плакатом, прославляющим Башара Асада и Владимира Путина.

За родину, за Асада!

Вскоре, когда российские солдаты уже находились в Сирии "официально", активистам InformNapalm и Conflict Intelligence Team удалось опровергнуть заявления Минобороны о том, что деятельность российской армии в Сирии ограничивается охраной авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Авторы расследований на эту тему нашли в интернете фотографии Аяса Шалбан-ооловича Сарыг-оола, контрактника дислоцированной в Кемеровской области 74-й отдельной мотострелковой бригады. Самой известной из них стало селфи солдата с пулеметом, сделанное на крыше здания. Активистам удалось геолоцировать точки, в которой была сделана эта и другие фотографии. Полученная информация позволила утверждать, что российские военные выезжали с базы Хмеймим на линию фронта для помощи силам Башара Асада в наземных боях с противостоящей ему вооруженной оппозицией.