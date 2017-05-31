Что такое covfefe

Твиттер Дональда Трампа давно уже стал привычным делом - хотя журналисты по привычке и пишут о твитах президента как о новостных поводах, широкий интерес они возбуждают далеко не всегда. Опубликованный в ночь на среду (и уже удаленный к настоящему времени) твит, однако, стал не просто новостью, но и самым настоящим интернет-мемом.

Дело не только в том, что Трамп написал твит про "negaitive press covfefe" (нет необходимости говорить, что такого слова в английском языке нет - вернее, не было до сегодняшнего дня), но и в том, что твит провисел больше пяти часов, прежде чем был удален - и успел разойтись по Сети действительно ШИРОКО, попав во все возможные тренды не только в Америке.

В общем, covfefe стало словом дня.

Разумеется, главный удар нового мема пришелся на англоязычный твиттер.

Много шуток - своих и чужих - в твиттере комика Джона МакНалти.

(это пародия на заповеди).

(а это - на знаменитое "по ком звонит колокол").

(covfefe как секретный ингредиент цыплят KFC).

Мем-обзоры подготовили многие респектабельные СМИ.

Covfefe решительно шагнуло и в реал - появились футболки с соответствующими принтами.

А тут вспомним про руссиано!

Пользователи упражнялись в разгадывании того, что же такое covfefe. Наиболее реалистичный вариант, конечно - ошибка в написании слова coverage (Трамп и раньше не раз допускал опечатки).

Не остался в стороне и русскоязычный твиттер.

Наконец, сам Дональд Трамп обратил все в шутку, предложив пользователям угадать значение загадочного слова.

Есть, правда, и такие варианты: