Поцелуи с геотегом "Кремль"

Хештег # kiss4lgbtqrights сегодня несколько менее популярен, чем #covfefe, однако акция, связанная с ним, набирает обороты - прежде всего в Инстаграме. Речь идет о сетевом флешмобе в поддержку прав ЛГБТ-сообщества вообще и геев в Чечне - в частности. Подробности (и подборку фото из Инстаграма!) публикует "Медуза":

29 апреля бразильский социальный ЛГБТ-проект [SSEX BBOX] запустил в социальных сетях кампанию в поддержку российских геев. Поводом для этого стали публикации «Новой газеты» и других СМИ о преследованиях гомосексуалов в Чечне, которые бурно обсуждали и за пределами России. Организация опубликовала на своем ютьюб-канале три идентичных ролика на разных языках (португальском, английском и русском) о том, что в России прав у ЛГБТ становится все меньше, у россиян с гомосексуальной ориентацией нет свободы самовыражения, а ЛГБТ-акции грозят для их участников арестом.

В качестве протеста против такого положения дел бразильцы предложили пользователям соцсетей (вне зависимости от их пола, гендерной идентичности и сексуальной ориентации) сделать «цифровой поцелуй» и выложить его в инстаграм с геотегом Moscow Kremlin и хэштегом #kiss4lgbtqrights.

Вот ролик, объясняющий сущность акции, в котором говорится, что Кремль выбран отнюдь не случайно - а как некий символ государственной гомофобии. Акцент делается отнюдь не только на Чечне, но и об агрессии по отношению к ЛГБТ и ущемлению их прав во всей России.

По тегу #kiss4lgbtqrights в Инстаграме на данный момент можно найти более 6 тысяч фото целующихся пар (есть среди них конечно и пародийные, в том числе с участием Путина).

В их числе Наоми Кэмбелл, которая выложила только свои губы, дизайнер и бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши, популярная бразильская актриса Паола Оливера, а также модели и актрисы Барбара Франка и Алина Диас (их поцелуй собрал больше ста тысяч лайков). Далеко не все участники акции — представители ЛГБТ: в ней принимают участие и цисгендерныеи гетеросексуальные люди, поддерживающие идеи равноправия. - пишет "Медуза". Хештег (не с такой популярностью) начал распространяться и в твиттере.