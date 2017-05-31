Вперед, к заказачиванию

Удивительная (впрочем, не очень удивительная) история из Краснодарского края. Как сообщает "Московский комсомолец", в Тбилисском районе (это небольшой район на востоке края с населением около 50 тысяч человек) местный атаман Кубанского казачьего войска и по совместительству глава Тбилисского сельского поселения заявил директорам школ, что с 1 сентября 2017 года на работу они обязаны будут ходить в казачьей форме.

Утерждается, что на прошлой неделе Виктор Чвикалов собрал директоров станицы Тбилисская, отругал их "за плохую работу по заказачиванию вверенных им образовательных учреждений" и обязал носить форму, а кроме того, распорядился отобрать наиболее способных первоклассников в казачьи классы - в них дети тоже должны будут ходить в форме, которую родители должны будут пошить за свой счет.

Утверждается, что директор школы № 6 Лиана Еремина возразила атаману Чвикалову, что не будет носить казачью форму на работу:

— У нас многонациональная школа, я считаю ваше требование необоснованным, — заявила педагог.

После чего атаман, как опять же пишет "МК", заявил, что будет добиваться ее увольнения.

Официальных комментариев администрации района в связи с публикацией не было. По публикациям в Сети очевидно, что казачеству в районе действительно уделяется большое внимание - в том числе и в школах.

4 мая 2017 года на площади районного Дома культуры состоялся традиционный смотр строя и песни, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли учащиеся 6-8 классов казачьей направленности всего района. - сообщает, в частности, сайт администрации района. В Тбилисском сельском поселении - крупнейшем в районе - 16 государственных общеобразовательных учреждений, в том числе 8 школ.