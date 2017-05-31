В Казани полицейских обвиняют в избиении двухлетней девочки

В Казани Следственный комитет проводит проверку по факту избиения полицейскими двух женщин и двухлетней девочки, сообщил юрист Андрей Сучков.

Пострадавшая – Юлия Коваленко – рассказала, что 19 мая четверо мужчин, которые представились сотрудниками полиции, заявили о проведении обыски и стали изымать имущество из ее квартиры. По ее словам, они отказались предъявить документы, а после того, как она пригрозила вызвать полицию, повалили ее на пол и начали избивать. Они также избили двухлетнюю дочь Коваленко и ее 56-летнюю мать. После этого неизвестные забрали имущество женщины и ушли.

У пострадавших зафиксированы многочисленные ушибы.

