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В Казани полицейских обвиняют в избиении двухлетней девочки

Russia -- A police car is parked outside the offices of former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky's Open Russia foundation in Moscow, April 16, 2015

В Казани Следственный комитет проводит проверку по факту избиения полицейскими двух женщин и двухлетней девочки, сообщил юрист Андрей Сучков.

Пострадавшая – Юлия Коваленко – рассказала, что 19 мая четверо мужчин, которые представились сотрудниками полиции, заявили о проведении обыски и стали изымать имущество из ее квартиры. По ее словам, они отказались предъявить документы, а после того, как она пригрозила вызвать полицию, повалили ее на пол и начали избивать. Они также избили двухлетнюю дочь Коваленко и ее 56-летнюю мать. После этого неизвестные забрали имущество женщины и ушли.

У пострадавших зафиксированы многочисленные ушибы.

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