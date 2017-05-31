В Петербурге прошла акция в защиту ЛГБТ-подростков

В Санкт-Петербурге пятеро активистов Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие вышли на Невский проспект с плакатами в защиту ЛГБТ-подростков, подвергающихся гонениям как в школе, так и в собственных семьях.

Полтора десятка полицейских сначала попытались предотвратить акцию. Они убеждали активистов не выходить на Невский проспект, поскольку несколько протестующих — это уже не одиночный пикет, а массовый, на который требуется согласование. Активисты быстро разошлись на положенные по закону 50 метров. Правда, использовать звук им все равно не разрешили.

Организаторы акции хотели, чтобы фрагменты рассказов ЛГБТ-подростков о том, каким притеснениям они подвергаются, прозвучали через репродукторы с помощью специальной компьютерной программы. Полицейские не разрешили использовать звук, пообещав отвезти активистов в ОВД. Поэтому цитаты из рассказов подростков, взятые из материалов проекта "Дети-404", можно было только читать на плакатах.

Активисты стояли с этими плакатами в картонных "космических" шлемах, символизирующих отчужденность от обычной земной жизни. По словам организатора акции Алексея Сергеева, участники пикетов хотели напомнить, что ЛГБТ-подростки живут в атмосфере отчуждения и ненависти, а также дискриминационных законов, затрудняющих доступ к помощи.

По мнению активистов, помощь таким подросткам очень нужна, поскольку обстановка, в которой растут дети, нередко приводит к суицидам. Цель акции, которая называлась "Не чужие на Земле", состояла в том, чтобы показать: такие дети не должны быть изгоями, а молчание и равнодушие может привести к трагедии.

Участники акции считают, что повышенное внимание полицейских только усилило любопытство прохожих, на сей раз не проявивших никакой агрессии. Многие подходили к участникам пикетов и, прочтя рассказы подростков о том, как их избивают в школе и дома, не могли остаться равнодушными – пожимали руки активистам и выражали сочувствие и солидарность.