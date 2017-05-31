Россия объявила о высылке из страны пяти молдавских дипломатов

В ответ на решение Кишинева и Таллина о высылке из страны российских дипломатов официальная Москва в среду объявила persona non grata пятерых сотрудников молдавской и двух эстонской дипломатических миссий. Им предписано покинуть страну в течение трех дней, сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел России. Имена и должности сотрудников в нем не указаны.

Ранее сообщалось, что в числе высылаемых из Молдавии российских дипломатов – помощник военного атташе посольства России Александр Грудин. В марте 2017 года его публично обвинили в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану, арестованного 17 марта.

В МИД России ситуацию с высылкой дипломатов тогда назвали "парадоксальной". Во вторник президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует от чиновников, ответственных за принятие решения, разъяснений.

Власти Эстонии объявили персона нон грата генерального консула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Андрея Сургаева 26 мая.