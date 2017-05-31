Суд присудил Дадину компенсацию за незаконный приговор

Железнодорожный суд Московской области взыскал с министерства финансов России 2 миллиона рублей в пользу оппозиционного активиста Ильдара Дадина за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "Интерфакс".

26 февраля Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии в Рубцовске. Там он отбывал наказание по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий, но был оправдан решением Верховного суда и получил право на реабилитацию.

В конце апреля Дадин потребовал пять миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.