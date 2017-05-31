"Чрезмерное напряжение"

Подлинность документа о причинах крушения Ту-154 под Сочи в декабре прошлого года (тогда погибли летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза"), появившегося сегодня утром в телеграм-канале Капитан Врунгель, пока никто не подтвердил и не опроверг. Распространившие ссылку на документы СМИ, по большей части лояльные Кремлю, также не делают выводов, однако многие из них ссылаются на неназванных экспертов в области авиации, которые полагают, что доклад похож на подлинный.

источники «Ленты.ру», близкие к военному ведомству, уклонившись от спекуляций на тему подлинности материалов утечки, отмечают, что документ по стилю и характеру изложения «в точности такой, как и пишутся в подобных ситуациях».

Тем более что выводы документа отнюдь не сенсационны и в частном порядке сообщались почти сразу после катастрофы. Другой вопрос, что они могут оказаться неприятны для руководства Минобороны.

Сразу после катастрофы активно муссировалась версия теракта (уж очень подозрительными выглядели совпадения), однако опубликованный документ ее опровергает. В нем утверждается, что "комиссией по расследованию авиационного происшествия, назначенной приказом Министра обороны Российской Федерации, завершено расследование катастрофы", а непосредственной причиной названо "нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) КВС" (командира воздушного судна). Причиной ошибочных действий пилота названо, помимо прочего, чрезмерное нервно-психическое напряжение, обусловленное сочетанием ряда ситуационных профессионально-психологических стрессовых факторов на фоне естественного эмоционально-физиологического утомления. "Капитан Врунгель", опубликовавший документ, комментирует это так:

Военно-транспортная авиация оказалась не готова к масштабным вызовам, которые перед ней поставила задача по организации непрерывного воздушного моста в Сирию. Проблема в комплексе, нехватка подготовленных экипажей, устаревшая система подготовки и контроля, наплевательское отношение командования к режиму труда и отдыха экипажей.

Грядущие отставки в ВКС РФ (которых не избежать) вряд ли помогут преодолеть эту проблему.

В общем, пока нельзя утверждать, идет ли речь о "сливе" или о "вбросе". Обратим внимание на два обстоятельства - 1) Министр обороны Шойгу буквально на днях говорил, что ведомству на "99 процентов" известны причины трагедии, 2) "Капитан Врунгель" известен, при общей лояльности российскому военно-политическому руководству, довольно резкой критикой отдельных аспектов военного строительства и знанием деталей, свидетельствующим о том, что лицо или лица, его ведущие, имеет некое отношение к военной отрасли.