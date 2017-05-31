Глава РАН рассказал о закрытой встрече Путина с членами академии

Исполняющий обязанности президента Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов рассказал о состоявшейся накануне закрытой встрече академиков с главой государства Владимиром Путиным. По словам Козлова, на встрече обсуждалось участие РАН в выполнении стратегии научно-технологического развития, итоги реформы академии 2013 года, а также назначенные на осень выборы нового президента РАН.

Путин заверил академиков, что их новый руководитель будет избран, а не назначен. При этом, как заявил Козлов на специальной пресс-конференции в среду, это будет сделано "с учетом того, что РАН, как государственная академия, должна быть естественным образом встроена в управленческую вертикаль в нашей стране". Кандидаты на пост президента академии должны быть согласованы с государственными органами. Соответствующая процедура, как ожидается, будет разработана позже.

Кроме того, на встрече с Путиным академики предложили внести ряд изменений в федеральное законодательство и устав РАН, в частности, заменить норму, согласно которой новый президент академии наук должен избираться двумя третями голосов. Вместо этого члены РАН предлагают ввести систему голосования "50 процентов плюс один голос". Другое потенциальное нововведение: избранный руководитель РАН будет утверждаться не правительством, а президентом.

По словам Козлова, Путин поддержал эти инициативы и обещал сделать соответствующие поручения. Имена конкретных кандидатов на встрече с главой государства академики не обсуждали. Козлов отметил, что их будет "пять или шесть человек", и упомянул четверых: уже зарегистрированного кандидата от отделения информационных и нанотехнологий Владислава Панченко, выдвинутого отделением физики Александра Сергеева, а также Геннадия Красникова и Евгения Каблова.

В марте 2017 года от исполнения своих обязанностей был освобожден бывший глава РАН Владимир Фортов. Перед этим академик заявлял, что РАН лишилась своих институтов и выделяемого на них финансирования. Фортов также раскритиковал "бюрократизацию науки". Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович в ответ на это призвал сотрудников РАН не жаловаться на давление со стороны чиновников.