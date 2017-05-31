В США проведено первое успешное испытание противоракеты

Соединенные Штаты произвели во вторник первое успешное испытание нового типа противоракеты, перехватившей учебную цель над Тихим океаном. Тест происходил в условиях, близких к боевым.

Нынешнее испытание имеет особую важность в свете усиливающейся конфронтации между США и Северной Кореей, которая продолжает работы по созданию баллистической ракеты, способной достичь американских берегов. Разведсообщество предполагает, что это может произойти лет через пять. Помимо создания самой ракеты такой дальности КНДР надо будет миниатюризировать и ядерный боезаряд, который она несет.

На настоящий момент частично или полностью успешными были только пять из последних десяти испытаний разных типов американских противоракет; исходный вариант системы ПРО был развернут в США 13 лет назад.

Американская система ПРО должна быть достаточно разветвленной, чтобы отразить ожидаемый залповый пуск северокорейских ракет. Кроме того, некоторые из этих ракет, предположительно, будут оснащены маневрирующими боеголовками, что понижает вероятность их перехвата. Дополнительную трудность создает переход Северной Кореи к использованию твердого, нежели жидкого ракетного топлива, которое значительно сокращает время подготовки ракеты к пуску.

Согласно информации газеты The New York Times, в 2014 году президент Обама в стремлении замедлить прогресс ракетно-ядерных разработок КНДР санкционировал мероприятия по созданию электронных помех осуществляемым в Северной Корее ракетным испытаниям.