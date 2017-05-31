В Грузии акция в защиту похищенного азербайджанского журналиста

В центре Тбилиси в среду прошла акция неправительственных организаций и журналистов, требующих от властей расследовать похищение в грузинской столице известного Азербайджанского журналиста и оппозиционера Афгана Мухтарлы. Он исчез из Тбилиси вечером 29 мая.





Официальные лица в Тбилиси отрицают любую причастность к инциденту и обещают "тщательно расследовать" произошедшее. Исчезновение журналиста стало общественно-значимым политическим событием в среду, когда появилась информация, что журналист, оппозиционно настроенный к нынешним властям Азербайджана, находится в Бакинском следственном изоляторе. Мухтарлы рассказал своему адвокату, что в центре Тбилиси его похитили неизвестные лица, говорящие на грузинском языке, избили и завязали глаза. Два часа спустя (именно столько времени необходимо автомобилю до грузино-азербайджанской границы) Мухтарлы пересадили в другую машину, где с ним говорили уже на азербайджанском языке.

Официально журналиста обвиняют в незаконном переходе границы и провозе большой суммы денег. Впрочем, сам оппозиционер утверждает, что добровольно ни в коем случае не поехал бы на родину; тем более, оставив паспорт в своем доме в Тбилиси; а несколько тысяч евро, которые он якобы пытался контрабандой перевести в Азербайджан, ему подбросили в машине.

Грузинская оппозиция, журналисты и представители либеральной общественности, выступившие на митинге протеста у резиденции премьер-министра Георгия Квирикашвили убеждены: вне зависимости от того, участвовали или нет спецслужбы Грузии в похищении азербайджанского оппозиционера, прожившего два года в Тбилиси, именно грузинские власти несут всю ответственность за грубейшее нарушение прав человека, поскольку либо сами организовали, либо не смогли помешать похищению журналиста и его переправке в соседнюю страну.