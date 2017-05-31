Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск Киева к "Газпрому"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 31 мая вынес отдельное решение в споре с российским "Газпромом" по контракту с Украиной. Решение касается поставок топлива российским монополистом в 2010-2014 годах. Как заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, прописанное в контракте условие "бери или плати" полностью отменено судом. "Газпром" требовал взыскать с "Нафтогаза" с учетом штрафов и процентов около 46 миллиардов долларов за газ, который украинская компания даже не покупала.

Десятилетний контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" был заключен в январе 2009 года по итогам переговоров в Москве тогдашнего премьера Украины Юлии Тимошенко и ее российского коллеги Владимира Путина. Именно этот документ впоследствии стал поводом для президента Украины Виктора Януковича посадить свою политическую соперницу в тюрьму за превышение служебных полномочий (осенью 2011-го Печерский райсуд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам колонии, но зимой 2014-го, после Революции достоинства, она вышла на свободу. – Прим.)

Согласно контракту, "Нафтогаз" обязался закупать 52 миллиарда кубометров топлива в год. Уменьшить этот показатель можно по соглашению сторон не более чем на 20 процентов. При этом Украина в прошлом году обошлась в четыре раза меньшими объемами импортного газа.

Украинские власти назвали обнародованное отдельное решение Стокгольмского суда "важной локальной победой".