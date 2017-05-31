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Экс-директор ФБР Коми может выступить на слушаниях в Сенате

Участники протеста перед Белым домом против увольнения директора ФБР Джеймса Коми

Бывший директор ФБР Джеймс Коми может выступить на открытых слушаниях спецкомитета Сената по разведке уже на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн. Как отмечает Си-Эн-Эн, при показаниях Конгрессу Коми планирует подтвердить сообщения о том, что президент Трамп оказал давление на него с тем, чтобы отложить расследование отношений бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией.

По сведениям CNN, экс-глава ФБР готов рассказать о том, как обсуждал с президентом США Дональдом Трампом расследование, касающееся вмешательства России в президентские выборы. Коми может выступить на слушаниях в следующую среду, 7 июня.

19 мая председатель спецкомитета Ричард Бэрр и его заместитель Марк Уорнер опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что Коми согласился выступить на открытых слушаниях. До этого экс-глава ФБР отказался выступать на закрытых слушаниях.

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