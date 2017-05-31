Экс-директор ФБР Коми может выступить на слушаниях в Сенате

Бывший директор ФБР Джеймс Коми может выступить на открытых слушаниях спецкомитета Сената по разведке уже на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн. Как отмечает Си-Эн-Эн, при показаниях Конгрессу Коми планирует подтвердить сообщения о том, что президент Трамп оказал давление на него с тем, чтобы отложить расследование отношений бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией.



По сведениям CNN, экс-глава ФБР готов рассказать о том, как обсуждал с президентом США Дональдом Трампом расследование, касающееся вмешательства России в президентские выборы. Коми может выступить на слушаниях в следующую среду, 7 июня.

19 мая председатель спецкомитета Ричард Бэрр и его заместитель Марк Уорнер опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что Коми согласился выступить на открытых слушаниях. До этого экс-глава ФБР отказался выступать на закрытых слушаниях.