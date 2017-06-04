Второй после Кремля. Эфир в 20:05

Вышедший на экраны фильм Валерия Тодоровского "Большой" снова говорит о непреходящей ценности Большого театра как одного из главных брендов страны. Что такое Большой для России сегодня: имперский миф, державный символ, музей, или живое пространство искусства и современности? Гости программы - музыкальный критик Юлия Бедерова и музыковед Андрей Устинов.