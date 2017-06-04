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Археология

Второй после Кремля. Эфир в 20:05

Большой театр как наследие Империи: музыкальный критик Юлия Бедерова и музыковед Андрей Устинов

Вышедший на экраны фильм Валерия Тодоровского "Большой" снова говорит о непреходящей ценности Большого театра как одного из главных брендов страны. Что такое Большой для России сегодня: имперский миф, державный символ, музей, или живое пространство искусства и современности? Гости программы - музыкальный критик Юлия Бедерова и музыковед Андрей Устинов.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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