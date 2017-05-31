Ведущая CNN лишена контракта за видео с отрезанной головой Трампа

Популярная американская ведущая юмористического шоу Кэти Гриффин лишена контракта с телекомпанией CNN за видео с изображением отрезанной головы президента США Дональда Трампа. Телекомпания CNN, которая назвала изображение "отвратительным и оскорбительным" после того, как Гриффин опубликовала видео во вторник, объявила в среду, что не пригласит ее в этом году на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года, откуда она с 2007 года ежегодно вела специальное шоу вместе с ведущим телекомпании Андерсоном Купером. Казино в штате Нью-Мексико также отменило выступление Гриффин, которое должно было состояться 22 июля.

Компания в штате Юта по производству туалетных принадлежностей также приостановила рекламную кампанию, в которой участвует Гриффин. По словам генерального директора компании Бобби Эдвардса, "Это было очень неуместно и противоречит основным ценностям, которые наша компания поддерживает". "Я настоящий сторонник свободы слова, но чувствую, что Кэти перешла грань", - добавил Эдвардс.

Реагируя на видео Гриффин Трамп написал в Твиттере в среду утром, что ей "должно быть стыдно" за создание такого. "У моих детей, особенно у моего 11-летнего сына, Баррона, возникли проблемы. Больная!" Первая леди Мелания Трамп выступила с собственным заявлением: "Для матери, жены и человек, эта фотография очень тревожна. Когда вы рассматриваете некоторые из зверств, происходящих сегодня в мире, фотографии такого рода просто неправильны и заставляют задуматься о психическом здоровье человека, который это сделал".

Гриффин, комик, известная своим вызывающим юмористическим стилем, извинилась во вторник, признав, что краткое видео, которое она изначально описывала как "художественно-фарсовое заявление", над Верховным главнокомандующим получилось "слишком опасным" и не смешным.