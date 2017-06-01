"Свободу Хоттабычу"

Сегодня начался суд над главой карельского отделения общества "Мемориал" Юрием Дмитриевым. Посвященная ему статья "Дело Хоттабыча", опубликованная в Сети позавчера, стала одним из самых читаемых и резонансных текстов последнего времени. В сокращенном варианте она вышла в журнале "Русский репортер"; полную версию можно найти на сайте Les.Media. Вот так анонсировал статью ее автор Шура Буртин:

1 июня в Петрозаводске начинается суд над одним из самых крутых и странных людей, которые мне известны, — краеведом Юрием Дмитриевым. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, разврате и хранении оружия. Но на самом деле это старая история, в которой оказалось очень много разных пластов, в том числе какой-то волшебный. Погружение в нее было трипом, из которого я с трудом выныриваю.

Дмитриев - удивительный дядька, я за него почти не боюсь. От того, что такие чуваки по-прежнему появляются на планете, создается ощущение, что всё тут не так плохо.

Ссылкой поделился, кажется, каждый, кто прочел статью; многие считают этот текст одним из самых серьезных журналистских достижений месяца, а то и года.

Galina Timchenko

Лучший материал месяца, @Премия "Редколлегия", правда?

Danila Galperovich

Ничего сильнее за последнее время я не читал. Пожалуйста, перепост.

Varvara Turova

Прочтите. По-моему, надо что-то делать (помимо того, чтобы дать Shura Burtin все возможные журналистские премии, это за скобками). Не знаю что. Ну, просто прочтите важнейший текст нашего времени. Даже если мы ничего не можем сделать, пусть мы хотя бы будем знать.

Michael Lashkevich​

Вот я ехал в метро и читал текст Шура Буртин (Shura Burtin). И думал, что не только не могу сказать, что не люблю, когда читают, заглядывая мне через плечо, но даже очень хотел бы, чтобы кто-нибудь заглянул мне через плечо и прочитал то, что читаю я.

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Sergey Kuznetsov

Один из самых сильных и интересных текстов, которые я читал за последнее время.

То есть даже не знаю, как его отрекламировать - но лично для меня здесь есть то, что я люблю больше всего: это история про героизм, нескибаемость, смерть, судьбу и (немножко) безумие.

Потрясающая, абсолютно потрясающая история.

Глеб Павловский

прекрасный человек, и очерк о нём #полезнодляпользы

Юрий Михайлин

Вот это прекрасный материал, очень живой, глубокий, тонкий. Когда его читаешь, несколько раз возникает чувство, что слышишь голос Дмитриева - уловлена интонация. Некоторые читали версию в "Эксперте", но эта полнее (что в данном случае хорошо, т.к. текст отличный), и тут много замечательных фотографий, которые сильно дополняют текст, т.к. заряжены атмосферой.

Один знакомый знакомых написал: "Это хорошая, правильная статья. И умная. Дракон вышел и он многолик и стозев. Дмитриев - человек настоящий, глубокий. Я, отслуживший 30 в органах, из них 11 в криминалке, на его фоне мелкий мальчишка. Быдловато-глупая толпа зовёт таких городскими сумасшедшими, а по мне они - подвижники, соль земли. Тьма всегда сгущается перед рассветом. Надо только дожить... статью прочитал взахлёб. Спасибо. Отправил друзьям и знакомым.

Да. И скажите ещё, что старый милицейский полковник, кланяется ему (ЮД) и считает его Человеком".

Victoria Ivleva

Оставьте все свои дела и прочитайте. Выдающийся текст о невероятном человеке. Меня всегда удивляло, как и откуда все еще берутся такие гиганты в стране, где, кажется, уже и мухи боятся летать. Мухи боятся - а люди появляются. Потому что судьба у них такая - ну вот как у эдельвейсов - прорастать сквозь камни.

Бессилие душит меня. И вас оно так же начнет душить, коли дочитаете до конца. И с этого удушения мы и начнем что-то делать.

Виктор Шендерович

Да, гнев душит...

Greer Grant Nelson

История очень длинная и тяжелая (хотя разве может быть короткой и легкой история человека посвятившего свою жизнь поискам жертв репрессий)

Татьяна Мэй

Мощнейший материал Шуры Буртина. Читайте. О человеке, нашедшем Сандармох - лесное урочище в Карелии, засекреченное место массовых казней. Семь тысяч рабочих, крестьян, служащих, деятелей культуры и искусства, служителей культа и военных. Он их не просто нашел, он десять лет положил на то, чтобы разыскать расстрельные акты и узнать, кто поименно там погиб.

Это только Сандармох. Вообще же он ищет места, где казнили безвинных людей, тридцать лет.

...Естественно, Дмитриев стал верующим, мистиком. Говорил, что слышит голоса убитых — и во время бессонных ночей, когда он перебирал карточки убитых, и в шорохе лесных ветвей.

— На кладбище близ 8-го шлюза Беломорканала я зажег свечу, стал молиться за упокой душ умерших, и со всех сторон услышал: и меня вспомни, и меня, и меня…

За эти тридцать лет Дмитриев сделал потрясающе много — никто в России столько не раскопал. Он создавал историю, которой не было до него, и постепенно менял мир вокруг. Не каждый историк может этим похвастаться. Одно за другим в Карелии появлялись места, наводящие на размышления. Вроде все было нормально — а через двадцать лет граждане обнаружили, что вокруг повсюду кладбища расстрелянных. И теперь надо что-то с этой историей делать

Oleg Glagolev

Здорово написано, спасибо Шуре Буртину и Юрию Дмитриеву, и всем, кто на их стороне! Ужасен этот тянущийся чад от Сандармоха, Соловков и других таких мест, чад, который продолжает наполнять наши (им же несть числа) силовые органы и госсми шестерками и всякой клеветой и насилием. Но и свет оттуда явен, недаром там была Варвара Брусилова и Христос, поэтому есть Юрий Дмитриев с друзьями и этот здоровский лонгрид Шуры. Свет этот, как водится, почиет на избранных, то есть на немногих.

Anastasia Kirilenko

В Европе на любом из таких кладбищ стоял бы огромный мемориал, на который бы ездили главы государств. У нас это глухой лес с деревянным крестом, поставленным одиноким чудаком.

Краевед Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года по обвинению в распространении детской порнографии. Дело слушается в закрытом режиме.

Алена Солнцева

Не поленитесь, прочтите, кто еще не видел, совершенно потрясающий сюжет, куда там сериалам, даже HBO. История про мужика, который начал сам раскапывать расстрельные ямы в Карелии, жизнь положил на то, чтобы установить кто там был закопан, сам выкапывал, изучал останки, хоронил, ("Сидел в ФСБ, заполнял эти все карточки, несколько тысяч штук — дату ареста, ну, все по мелочи. А потом, когда карточки кончились, я понял, что у нас громадные дыры в списках. Снова пришел в ФСБ и говорю: «Мне дела не нужны. Дайте мне протоколы заседаний “троек” с актами»).

Потом в этом месте Сандармохе, где были расстреляны тысячи заключенных, стали проходить дни памяти, стали приезжать поляки и украинцы. Ну и свернули все это местные власти.

А самого Юрия теперь закрыли по вымышленному обвинению в сексуальных домогательствах, Так что даже суд будет закрытый....

Такая тоска, потому что простой человек и его близкие буквально землю роют , докапываясь до правды, а десятки прихлебателей нынешней "патриотической" госпропаганды, жопой следы заметают.

В общем , герои всегда одиночки, но хоть почитайте, подумайте о нем, нужно, чтобы знали -- нынешние тоже идут по живым людям.

Vladimir Fedorin

К 80-летию бойни в Сандармохе. Юрий Дмитриев, открывший захоронения и превративший клочок карельской глуши в мемориал невинно убиенных, обвиняется потомками палачей в изготовлении детской порнографии.

Nadezhda Kevorkova

<...> Ему шьют "детскую порнографию" и от 8 до 15.

Гениальный такой вот человек. Который идет с нашего общего попущения в лапы наследников преступлений, которые он раскрыл.

Интересная деталь.

Они пытаются доказать, что раскопанные Дмитриевым казни вовсе не НКВД совершало, а финны во время войны. И уже нашлись "историки", которые это "подтверждают".

Другая забавная деталь - "журналистское анкетирование" иностранных гостей.

Boris Masterov

Дай Бог, чтобы этому человеку, нашедшему места массовых казней, который по-человечески похоронил замученных, убитых и сваленных даже не в общую могилу - в общую кучу и заваленных землёй палачами НКВД, не "пришили" ещё и некрофилию

Septienna Ilyina

Обвинение - ложь. Детали:

* Протокольно фотографировал приемную дочку для служб опеки, чтобы не отняли, пришив избиения или плохое питание. В интернет не выкладывал, по емейлу не посылал, хранил на жестком диске.

* "разврат" - это то, что "принуждал" к фотографированию

* "хранение оружия" - отнял у подростков старый, сломанный обрез, патроны к которому уже давно не выпускаются. Хранил его не уничтожив. Разрешение на ношение оружия при этом имел - надо же как-то отстреливаться от медведей занимаясь розыском массовых захоронений в Карелии.

Nickolay V. Kononov

Потрясающе. Менты сажают человека, который слишком опасно работал с памятью и расследовал преступления НКВД, и шьют ему статью о детской порнографии — видимо, чтобы его сразу убили в колонии.

Из-за того, что дело происходит не в Москве, митингов и шествий нет, обращений режиссёров и актёров тоже, все увлечены новым сервисом Яндекса "Дзен" и обсуждением шекспировского мальчика: ну, беспредел, ну Русь, что тут поделаешь. А тем временем происходит лютый [ад], по-другому не назовёшь.

"Экспертизу о том, являются ли снимки порнографическими, следствие заказало в АНО "Центр социокультурных экспертиз". Это известная контора, в промышленных количествах производящая экспертизы по заказам Центра "Э" и ФСБ. Из ее недавних работ - оскорбление чувств верующих в парке "Торфянка" и вскрытие экстремисткой сущности "Свидетелей Иеговы". Экспертов там четверо: искусствовед, учитель математики, кандидат политических наук и переводчик с английского. Ребята эти были уличены и в присваивании себе фальшивых научных степеней, и в прямом подлоге (просто вписывали в анализируемый текст то, чего там не было), ну и, конечно, в изготовлении массы экспертиз по темам, в которых они не разбираются."

Друг Дмитриева, историк и правозащитник Анатолий Разумов, считает, что его дело имеет однозначную политическую подоплеку, а обвинение в распространении детской порнографии было сфабриковано, чтобы ударить его в самое чувствительное место, сообщает DW:

61-летний Дмитриев, по словам друзей, - человек резкий и несговорчивый. Он вряд ли пошел бы на компромиссы: "Однажды в Петрозаводске повесили мемориальную доску члену "расстрельной тройки" НКВД, бывшему первому секретарю Карельского обкома партии Геннадию Куприянову, - рассказал Разумов DW. - Дмитриев даже не стал спорить. Он просто пришел со стремянкой и демонтировал доску. Вот такой он человек". По выражению Разумова, краевед уже давно стал "предметом ужаса" для местных чиновников: "Он ставит эти памятники, приходит на министерские заседания, говорит что хочешь. И они его встряхнули в самый серьезный, ответственный момент жизни. Они ударили по семье".

То, что на компьютере Дмитриева хранились фотографии его приемной дочери в обнаженном виде, смущает многих комментаторов. Защитники краеведа объясняют это необходимостью отчитываться перед органами опеки.

Lev Markiz

Буду краток и несомненно вызову нарекания и упреки.

То что этот человек пережил и СДЕЛАЛ на протяжении жизни нельзя измерить возможным обществу способом.

Характер, странности, грубость, неожиданные поступки и.... фотографии девочки. Побейте меня камнями, но не переброшу ни одного камня в него.

Elena Serova

Иногда чудики в закон не вписываются. Почему голая? - ключевой вопрос этой истории. Все остальное - не имеет значения ((

Olga Gerasimenko

Елена, голая - чтобы было видно наличие или отсутствие синяков, ран, степень первичной истощённости, а потом "упитанности", и прочие подобные пункты дискуссии с органами опеки, которые при желании или по чьей-то указке станут утверждать, что приёмные родители с девочкой плохо обращались.

Активисты распространили в Сети петицию в Верховный суд Карелии, в которой требуют восстановления законности в деле. Те, кто сочувствует Дмитриеву, пытаются сейчас добиться огласки.

Svetlana Shmeleva

О задержании Юрия Дмитриева я узнала от Арсения Рогинского. Мы сидели в его кабинете, и кто-то прислал новость на его электропочту. Арсений Борисович схватился за голову и с отчаянием спросил: кто же будет защищать его с такой-то статьей?! И хотя я понимала, что обвинение ложное, я не нашла утешительных слов, и мы молчали, полагая, что общество вряд ли заступится за него.

И конечно, дело Дмитриева остается, и завтра начнется судебное разбирательство, и по-прежнему мало надежды на его оправдание.

Но я ликовала, когда люди вышли на улицу в защиту Юрия Дмитриева, а затем, когда увидела петицию, требующую его освобождения, и теперь, когда о нем говорят и пишут, когда его дело и личная трагедия (не знаю, как можно вынести подобные обвинения!!) небезразличны.

Люди, спасибо!

Irina Epifanovskaya

Вообще, нужна волна : хэштеги, репосты, журналисты. Она нужна была еще позавчера, когда посадили, лишили дочки, лишили возможности делать праведное дело покаяния перед жертвами Гулага. Он делал в одиночку то, что нужно было делать "всем миром". Система разрушила его жизнь и ему грозит опасность. Есть группа Дело Дмитриева. Нужны деньги на адвокатов, широкая огласка. Я бы письмо написала Хоттабычу, только б адрес . Спасибо Шура Буртин. Да, суд будет закрытым

Olga Beshley

Так, сегодня 1-е июня, и у нас с вами есть важное дело – мы должны спасти человека. Если вы все пропустили: Юрий Дмитриев – карельский мужик, который тридцать лет перекапывал всю Карелию, чтобы найти и по-человечески похоронить тех людей, которых вообще-то мы с вами должны были искать и хоронить. Дмитриев искал останки заключенных, застреленных, замученных, загубленных, по-скотски закопанных персоналом советских лагерей. Он нашел тысячи. Он выяснял обстоятельства их гибели и по возможности идентифицировал. Он ставил на их могилах кресты. Он писал Книги памяти. Он самостоятельно ставил памятники. Иными словами – взял на себя тот моральный долг, который не взяли на себя потомки сотен тысяч сгинувших в советские времена людей.

Сейчас Дмитриева судят по унизительному, совершенно гадкому, явно сфабрикованному делу, из которого даже не ясно, в чем его обвиняют – в изготовлении детской порнографии (хранил на компьютере фотографии приемной дочери, сделанные для органов опеки) или хранении оружия (сломанный ржавый обрез). Суд в Петрозаводске начинается сегодня, 1 июня.

Что можно сделать:

1) Прочесть и распространить мощнейший текст журналиста Шуры Буртина, после которого никаких сомнений не остается http://les.media/articles/406627-delo-khottabycha;

2) Подписать петицию (даю на нее основную ссылку в посте);

3) Если есть возможность, то помочь материально –пожертвованием в фонд защиты Дмитриева (юридическая поддержка, материальная помощь Дмитриеву и членам его семьи). Номер карты 5469 3800 6135 3529 (Сбербанк): http://dmitriev.tilda.ws

4) Вступить в группу поддержки Дмитриева на фб и следить за развитием событий – https://www.facebook.com/groups/660304050818779/;

5)Шуметь-шуметь-шуметь.

Вперед! Как-нибудь победим.

В петиции в защиту Юрия Дмитриева говорится:

Дело против Дмитриева по надуманному и абсурдному поводу («изготовление детской порнографии») – результат политической провокации или прямого заказа, чудовищной самодеятельности ряда должностных лиц в Карелии. Причина для фабрикации дела и ареста Ю.А. Дмитриева, вероятно, в его принадлежности к «Мемориалу», объявленному иностранным агентом и попавшему под волну псевдопатриотической пропаганды.

Возможные меры, которые могли бы поддержать Дмитриева на суде, обсуждаются также в группе "Дело Дмитриева" в Facebook. Участники группы собирают деньги на адвоката и призывают подписываться под петицией. Возникают и другие идеи: например, правозащитница Елена Буртина, сестра автора статьи, о которой шла речь выше, предлагает привлечь к процессу дополнительных адвокатов.

Shura Burtin

Тут вот моя сестра Елена Буртина щас высказала такую идею, крутую, по-моему. Что думаете?

"Раз процесс будет закрытым, то не следует ли "раскрыть" его для общества путем участия большего числа адвокатов? Причем, это могли бы быть представители разных народов - из тех, кто был захоронен в Сандармохе и других местах, открытых Дмитриевым. Ты пишешь, что Дмитриев приглашал диаспоры ставить памятники "своим" погибшим. Пусть бы на суде был адвокат-чеченец, грузин и еще кто-нибудь. Это придало бы большее общественное и международное звучание процессу. Может, обсудить это с адвокатом Дмитриева и бросить клич? Не пустить на суд адвокатов нельзя а их может быть хоть сотня".

Елена Буртина

Участие адвокатов разных национальностей - это не просто профессиональная работа, а общественная акция, цель которой именно привлечение общественного внимания. Вступая в дело адвокаты могут заявить, что они решили защищать Дмитриева, потому что он разыскал убитых при Сталине представителей их народов, захоронил, дал возможность родным навещать могилы. Это может привлечь внимание СМИ. С другой стороны, я уже говорила: важно, чтобы Ю.А. и его адвокат были на процессе не один на один с судьей и прокурором. Это очень комфортно для суда и опасно для Дмитриева. Присутствие других адвокатов, да еще и таких, которые пришли не просто потому, что их пригласили делать профессиональную работу, а из чувства солидарности с подзащитным, может отчасти нарушить комфортные условия для неправедного суда.