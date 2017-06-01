США склоняются к выходу из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по Парижскому соглашению по климату, но склоняется к тому, чтобы выйти из него. Об этом сообщили представители Белого дома.

Во время предвыборной кампании Трамп грозил выходом США из Парижского соглашения, несмотря на трудности, которые такой шаг создаст в отношениях с союзниками. Предшественник Трампа – Барак Обама – считал соглашение одним из главных своих достижений в области внешней политики. Согласно документу, Соединенные Штаты, второй среди стран мира источник выбросов парниковых газов, обязуются к 2025 году сократить их объем на 26–28 процентов против уровня 2005 года.

К денонсированию соглашения Трампа подталкивают многие консервативные организации, Министерство экологии и главный стратег Белого дома Стивен Бэннон. По его мнению, выполнение условий Парижского соглашения несовместимо с обещанием президента увеличить число рабочих мест в промышленности.

Противоположного мнения придерживаются Государственный департамент, а также дочь и советник президента Иванка Трамп. Их поддерживают бывший вице-президент Ал Гор, Папа Римский Франциск, руководители целого ряда ведущих корпораций, таких, как Apple, Tesla и ExxonMobil.

Сто девяносто стран, включая Россию, подписали Парижское соглашение по климату, сто сорок семь, на долю которых приходится 80 процентов глобальных выбросов углекислого газа, ратифицировали документ на настоящий момент. Среди неподписантов только две страны — Никарагуа и Сирия.