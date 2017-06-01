В зоне конфликта на востоке Украины объявлено перемирие

В зоне конфликта на востоке Украины с 1 июня вступило в силу очередное перемирие. Оно будет действовать в течение суток. Накануне украинские военные получили приказ о запрете использовать все виды вооружений и боеприпасов. При этом в случае угрозы со стороны сепаратистов военнослужащие будут готовы применить оружие, говорится в заявлении штаба операции.

Инициатива о перемирии по случаю Международного дня защиты детей исходила от обеих сторон конфликта, а также от Совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня, в который входят российские и украинские военные. Представители так называемой Донецкой народной республики говорят о достигнутой договоренности о "бессрочном перемирии".

Утром в четверг стороны конфликта сообщили, что установленный режим прекращения огня в Донбассе в целом соблюдается. По данным военных, с полуночи сепаратисты дважды открывали огонь по украинским позициям. В "ДНР" также заявили о двух обстрелах украинскими военными.

Сегодня же глава миссии ОБСЕ на УкраинеЭртурул Апакан посетит город Горловка в Донецкой области , где за последний месяц значительно ухудшилась ситуация.

С февраля 2014 года - начала конфликта в Донбассе - были убиты почти 10 тысяч человек, около 23 тысяч ранены.