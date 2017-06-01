Правозащитники: власти Франции злоупотребляют режимом ЧС

Власти Франции используют чрезвычайное положение, чтобы запрещать мирные демонстрации, утверждает международная правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники также обвинили французское правительство в применении излишней силы к участникам мирных акций.

Согласно докладу организации, за два года со дня введения чрезвычайной ситуации было издано более 150 указов о запрете публичных собраний. Полиция более шестисот раз запрещала отдельным лицам выходить на митинги.

Чрезвычайное положение ввели в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже, жертвами которых стали 130 человек. В рамках особого режима французская полиция может проводить обыски без ордеров и помещать подозреваемых под домашний арест.

Действие чрезвычайной ситуации истекает 15 июля. Новый президент Франции Эммануэль Макрон уже обратится к парламенту с просьбой продлить режим его в шестой раз. Если решение будет одобрено, экстренный режим продлится до ноября текущего года.