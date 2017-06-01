В Чечне потребовали заблокировать доступ к карикатурам "Шарли Эбдо"

Прокуратура Чечни потребовала заблокировать доступ к опубликованным в сети рисункам и карикатурам из французского сатирического журнала "Шарли Эбдо" на тему преследования геев в республике. В ведомстве считают, что рисунки оскорбляют религиозные чувства верующих и могут привести к разжиганию розни.

Иск подан в Ленинский районный суд Грозного, пишет интернет-издание "Кавказский узел". По его сведениям, прокуратура не уточняет, какой именно ресурс она требует заблокировать за публикацию карикатур.

13 мая "Шарли Эбдо" посвятил серию карикатур теме преследования геев в Чечне. Персонажем одной из них стал глава Чечни Рамзан Кадыров.



В январе 2015 года в Париже в результате стрельбы в редакции "Шарли Эбдо", погибли 12 человек. Совершившие нападение исламисты заявили, что атака на журнал была местью за карикатуры на пророка Мухаммеда. Упоминался журнал и в деле об убийстве Бориса Немцова. В ходе допроса обвиняемый в преступлении бывший боец батальона "Север" МВД Чечни Заур Дадаев назвал причиной убийства поддержку Немцовым опубликованной "Шарли Эбдо"карикатуры на пророка Мухаммеда.