В Польше в могиле жертвы крушения Ту-154 нашли останки 7 человек

В Польше во время очередной эксгумации могил погибших в авикатастрофе президентского самолета под Смоленском в гробу одной из жертв нашли останки нескольких человек.

Как оказалось, вместе с генералом Брониславом Квятковским были погребены фрагменты тел ещё семи человек, тела католического и православного капелланов похоронены в одном гробу, а в могиле стюардессы президентского самолета Наталии Янушко найдены фрагменты тел шести других жертв катастрофы.

"Мы хотим призвать политиков партии "Гражанская платформа" быть более сдержанными в своих высказываниях, ведь нас обманывали, говоря о том, что эксгумация невозможна", — заявил отец Наталии Янушко – Гжегож Янушко. По его словам, неправдивыми нужно назвать заявления тогдашних властей, то есть именно "Гражданской платформы", о том, что семьи жертв катастрофы под Смоленском наставивали на как можно более быстрых похоронах своих близких.

Некоторые политики говорят о том, что Дональда Туска, который в 2010 году был премьер-министром Польши и некторых членов его кабинета нужно судить за то, что они доверили процесс идентификации тел жертв катастрофы российской стороне.

В катастрофе президентского самолета ТУ154 по Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 представителей польской элиты, в том числе президент страны Лех Качисньксий с супругой. Все они направлялись на мероприятия в связи с 70-й годовщиной расстрелов польских офицерв в Катыни.