В Москве задержаны двое участников пикета против запрета митингов

В Москве у стадиона "Лужники" в четверг утром полиция задержала двоих активистов во время одиночного пикета. Об этом сообщает проект "ОВД-Инфо".

Гарегин Аракелян стоял с плакатом "Мне плевать на футбол пикетирую где хочу", протестуя против недавнего запрета президента России на проведение публичных акций во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Другой активист – Александр Шепелев,снимал пикет на видеокамеру и в акции не участвовал.

Задержанных отвезли в отделение полиции, где с ними провели беседу, после чего отпустили.

С 1 июня в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае начал действовать указ об усиленных мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций . Согласно документу, все публичные мероприятия, не имеющие отношения к спорту, должны проводиться только по согласованию с местными властями и ФСБ. Футбольный турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.