В Москве наградили лауреатов премии "ЛибМиссия-2017"

В Москве состоялось вручение публицистической премии "ЛибМиссия-2017". В номинации "Аналитика" победили журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган. Им вручили награду за книгу "Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас". Лауреатом в номинации "Публицистика" стала Ирина Костерина – ей вручили премию за серию публикаций "Гендер для чайников".

Кроме этого, на торжественной церемонии 31 мая дополнительную награду вручили Виктору Мазину и Александру Погребняку – за книгу "Незнайка и космос капитализма". Политик Леонид Гозман был удостоен специальной награды – "За мужество в отстаивании либеральных ценностей в публичном пространстве".

Премия "ЛибМиссия" была учреждена Фондом "Либеральная Миссия" в 2016 году. Она вручается за самую удачную книгу о текущем общественно-политическом процессе и за цикл содержательных публикаций в СМИ.