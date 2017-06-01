Вопросительные скулы Исаакия

У музея-памятника "Исаакиевский собор" новый руководитель: вместо Николая Бурова, который с 1 июня покидает эту должность, исполнять обязанности директора Исаакия будет Ирада Вовненко - и те, кто не поленился вчера выяснить, кто это, были вознаграждены множеством колоритных подробностей.

Konstantin Milchin

Очень интересная дама эта Ирада Вовненко. О том что она станет директором Исаакия, питерские СМИ писали несколько недель подряд. В 2011 Вовненко вдруг оказывается соавтором Януша Леона Вишневского. И "КП" тогда активно распространяла версию, что они не только соавторы, но еще и любовники. Официальная биография скучна, но разные источники называют ее "светской дамой", что подтверждается фотографиями с тусовок и открытий выставок. А этой весной они с Янушом получили премию "Югра" в Ханты-Мансийске. В 2017 за роман 2011 года! Книги иллюстрирует Никас Сафронов. Очень, очень интересная дама. Кто она? Или, да простят меня феминистки, чья она?

Во многих заметках, посвященных вступлению Ирады Вовненко в должность, ее называют "петербургской писательницей" - и действительно, помимо ее фотографий со светских мероприятий, в Сети можно найти и фрагменты ее книг. Творческую биографию писательницы можно прочесть на сайте Paperpaper:

В период с 2006 по 2017 год книги Вовненко издавались 13 раз и четыре раза переиздавались. Она написала серию детских книг о мальчике Пете, который путешествует во времени в Петербурге и знакомится с деятелями искусства. Вовненко также автор любовных романов «Любовь и счастье добавлять по вкусу», «Влечение», «Дресс-код вдохновения» и «Открытка».

Цитаты из книги "Влечение. Истории любви" - той самой, которую проиллюстрировал Никас Сафронов - стали вчера мишенью для насмешек:

​Татьяна Мэй

Ужасно извиняюсь. Но что мне, одной это осмыслять? Как говорил Гайдар, заметив в поезде вора, крадущего валенки у старушки, на этой интересной картинке мы видим.



А видим мы нового директора Исаакиевского собора, писательницу Ираду Вовненко. Справа. Я уже читаю ее роман "Влечение", не чета вам, лапотникам.



...Молча он начал целовать ее – шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника.

Ольге было удивительно безразлично – что ее могут узнать, что общественный транспорт, что незнакомый мужчина...

– Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним, – сказал Сергей одними губами.



Ах ты ж еж твою клеш. То есть, я хотела сказать, святые угодники.

Небольшую подборку ярких цитат собрал сайт The Village:

Сергей целовал ее нежную шею, полную грудь, которая отзывчиво устремлялась под его пальцы. До обширной кровати они не добрались, антрацитовочерная юбка и кружевная единица белья были отброшены прямо на подоконнике. Что это? Как давно она не испытывала таких ощущений, этого уплывающего неба, ускользающей действительности…

Сами по себе "вопросительные скулы", быть может, и не вызвали у комментаторов особого возмущения, если бы не тот факт, что отныне их автор будет руководить одним из самых известных музеев страны.

Olga Tabunschikova

Можно по-разному относиться к Пиотровскому, Антоновой, Гусеву, Трегуловой, но никто, надеюсь, не будет спорить, что это настоящие профессионалы своего дела, имеющие самое непосредственное отношение к культуре - речи ли, письма. С по-настоящему широкими кругозором, хорошими манерами, невероятным багажом знаний.

Да до чего ж мы докатимся с этими вот всеми директорами вовненками, министрами мединскими и кинокритиками поклонскими?

Зла не хватает. Простите минутную слабость.

Некоторые комментаторы, впрочем, выступили в защиту Ирады Вовненко.

Talfeldt Maria

Для меня очевидно, что директор - это должность административная. Не путайте пожалуйста крупнейший с наиболее посещаемым. Серьезным научным работникам там делать совершенно нечего, основная его ценность - здание. Ну а стать директором в момент практически его ликвидации - дело хлопотное и неблагодарное. С уровнем образования и культуры у Ираиды все в порядке. А в вашем посте и большинстве комментариев вижу только мелкую злобу и зависть.

Ирада Вовненко работает в музее "Исаакиевский собор" с 2009 года; до назначения исполняющей обязанности директора она занимала должность заместителя директора по связям с общественностью.