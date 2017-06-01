"Медиазона": в помещениях Мосгорсуда пытают арестантов

Помещение для ознакомления с материалами дел в Московском городском суде используются для пыток, сообщает "Медиазона" со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Москве Дмитрия Пискунова.

Он рассказал изданию, что узнал о гражданине Узбекистана Камроне Усмонове, которого конвоиры пристегивали наручниками к вмонтированному в стену металлическому кольцу. Перед этим молодой человек пожаловался на избиение в конвойном помещении.

Пискунов рассказал и о другом заключенном – арестанте из СИЗО "Матросская тишина" – который сообщил о пытках с применением такого же кольца. Член ОНК подчеркнул, что в "Комитет по предотвращению пыток" и раньше поступали аналогичные жалобы.

Представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова в ответ на запрос "Медиазоны" заявила, что помещения, о которых идет речь, используются полицией, а не судебными работниками.