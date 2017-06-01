В Москве проходят прения сторон по делу об убийстве Немцова

В Московском окружном военном суде в четверг начались прения сторон по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Первой перед присяжными выступила представитель стороны обвинения Мария Семененко, которая напомнила подробности расследования преступления и заявила, что "на скамье подсудимых точно нет лишних". Помимо Семененко в четверг должны состояться выступления двух других прокуроров.

На минувшей неделе главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал на допросе по делу об убийстве Немцова о том, что незадолго до гибели политик заявлял об участившихся угрозах в его адрес со стороны "кадыровцев".

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По обвинению в совершении преступления арестованы пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего бойца батальона "Север" МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск. Судебный процесс продолжается с октября 2016 года.

Родственники и соратники Немцова считают, что к его убийству причастно руководство Чечни, и требуют допросить главу республики Рамзана Кадырова.