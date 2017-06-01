Кудрин после встречи с Путиным: власти России не готовы к реформам

Экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что российские власти не готовы к реформам даже после так называемого "потерянного десятилетия", когда экономический рост страны в среднем составлял всего один процент.

В интервью агентству Bloomberg Кудрин также рассказал, что недавно на встрече с президентом Путиным представил ему свою стратегию развития России до 2035 года. Он, в частности, предложил снизить роль государства в экономике, увеличить инвестиции в образование и человеческий капитал, а также повысить пенсионный возраст. Однако экс-министр сомневается, что президент одобрит ее, поскольку она идет вразрез с кремлевской моделью централизованного управления, которая была выстроена Путиным.

В четверг, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Кудрин подчеркнул, что для повышения темпов экономического роста даже до 3 процентов России необходимо создавать те товары, которые будут массово применяться во всем мире. А для этого, по мнению экс-министра, нужна новая внешняя политика, нужно уметь договариваться, заявил Кудрин.