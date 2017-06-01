Что сегодня празднует Путин?

День рождения "повара Путина" и шутки Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента России сегодня удивил журналистов сообщением, что Владимир Путин намерен отпраздновать день рождения Евгения Пригожина, известного широкой общественности как "повар Путина". Слова Дмитрия Пескова процитировало РИА Новости:
Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать
Караульный
Вот и все, оборот "повар Путина" высочайше утвержден.
А мог и просто "Котлетычем" объявить...
РБК напоминает, что Евгений Пригожин известен также как возможный владелец "фабрики троллей":
В марте РБК узнал о существовании крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц. Изначально редакции находились по адресу так называемой «фабрики троллей», сотрудники которой размещали в Сети лояльные власти комментарии. Как выяснил РБК, у организаций есть общие руководители, а также, вероятно, один инвестор — структуры Евгения Пригожина.
Речь идет о 16 порталах, которые связаны друг с другом либо общим руководителем, либо общим адресом, либо уникальным идентификатором сервисов Google.
Впрочем, через несколько часов пресс-служба Кремля заявила, что слова Пескова были "шуткой".
Если Песков не пресс-служба Кремля, то кто пресс-Служба Кремля? Какие-то параллельные структуры?
Но скорее всего сам Песков назвал шуткой заявление Пескова. 18 год правления не щадит и окружение
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