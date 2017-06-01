Что сегодня празднует Путин?

Пресс-секретарь президента России сегодня удивил журналистов сообщением, что Владимир Путин намерен отпраздновать день рождения Евгения Пригожина, известного широкой общественности как "повар Путина". Слова Дмитрия Пескова процитировало РИА Новости:

Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать

​Караульный



Вот и все, оборот "повар Путина" высочайше утвержден.

А мог и просто "Котлетычем" объявить...

РБК напоминает, что Евгений Пригожин известен также как возможный владелец "фабрики троллей":

В марте РБК узнал о существовании крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц. Изначально редакции находились по адресу так называемой «фабрики троллей», сотрудники которой размещали в Сети лояльные власти комментарии. Как выяснил РБК, у организаций есть общие руководители, а также, вероятно, один инвестор — структуры Евгения Пригожина.



Речь идет о 16 порталах, которые связаны друг с другом либо общим руководителем, либо общим адресом, либо уникальным идентификатором сервисов Google.

Впрочем, через несколько часов пресс-служба Кремля заявила, что слова Пескова были "шуткой".

​Смирнов

Если Песков не пресс-служба Кремля, то кто пресс-Служба Кремля? Какие-то параллельные структуры?

Но скорее всего сам Песков назвал шуткой заявление Пескова. 18 год правления не щадит и окружение