Дадин подал иск к российским властям на 350 тысяч рублей

Оппозиционный активист Ильдар Дадин потребовал взыскать от Министерства финансов России 350 тысяч рублей компенсации за передачу телеканалу РЕН ТВ записи с камеры наблюдения в карельской колонии. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Николай Зборошенко.

До этого ответчиками в иске Дадина в качестве ответчиков были Генеральная прокуратура, Федеральная служба исполнения наказаний и Следственный комитет. Защита Дадина внесла изменения в иск, основываясь на практике Европейского суда по правам человека по аналогичным делам. При предъявлении исков к государству о возмещении вреда от имени казны выступает Министерство финансов. С этого ведомствавзыскивается сумма ущерба. Слушания по иску Дадина назначены на 9 июня.

РЕН ТВ использовал записи с избиением Дадина в колонии для создания сюжетов. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала их пропагандой. Защита активиста считает, публикация этих кадров стала неуважением к его частной жизни.

31 мая Железнодорожный суд Московской области взыскал с Министерства финансов 2 миллиона рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследование. Активист требовал выплатить пять миллионов рублей.

Ильдар Дадин стал первым, кого осудили в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Дадин вышел на свободу 26 февраля.