Власти США смогут запрашивать данные о соцсетях у соискателей визы

Власти США изменили правила выдачи американских виз. Теперь работники консульств США смогут запрашивать данные страниц в соцсетях за последние пять лет у желающих получить визу. Кроме того, от соискателей могут потребовать подробную биографию за последние 15 лет и номера предыдущих загранпаспортов. Отсутствие в анкете ответов на эти вопросы может привести к задержке выдачи визы или к отказу.

Чиновники консульств будут запрашивать эти данные тогда, когда решат проверить, не представляет ли человек угрозу для национальной безопасности США. По мнению правозащитников, новые правила создают дополнительные сложности, так как вспомнить всю необходимую информацию за 15 лет смогут не все.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ, который на 90 дней запретил въезд для граждан нескольких стран, где проживают преимущественно мусульмане.Указ был заблокирован судом какдискриминационный. В начале года американская пресса писала, что пограничники в аэропортах США требовали от некоторых пассажиров предоставить пароли для доступа к страницам в соцсетях.

