"Он вам не Димон" сравнялся на сайте Kinopoisk с "Форрестом Гампом"

Пользователи сайта Kinopoisk.ru за прошедшие сутки поставили фильму-расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон" сотни высоких оценок, повысив его рейтинг до уровня "Форреста Гампа" и "Побега из Шоушенка".

Накануне суд по иску миллиардера Алишера Усманова обязал ФБК удалить видео, в котором бизнесмена обвиняют в даче взятки главе российского правительства Дмитрию Медведеву. При этом защита Усманова подчеркнула, что весь фильм удалять не обязательно, а речь идет только о фрагментах, содержащих обвинения в адрес заявителя.

Алексей Навальный и его соратники ответили, что ничего удалять не собираются.

Фильм "Он вам не Димон" был опубликован в марте. В нем говорится об элитной недвижимости, предположительно принадлежащей Дмитрию Медведеву. После публикации расследования во многих городах России прошли антикоррупционные акции. Алишер Усманов в мае подал в суд на Навального из-за содержащегося в фильме обвинения в передаче усадьбы подконтрольным Медведеву структурам.