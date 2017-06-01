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Наука

Академии разрешили "демократию"

Владимир Путин и бывший глава РАН Владимир Фортов

Во вторник за закрытыми дверями состоялась встреча Владимира Путина и нескольких академиков, на которой обсуждались перенесенные на осень выборы нового руководителя РАН. Этой встречи многие опасались, предполагая, что президент решит, что академия уже достаточно "наигралась в избирательный процесс" и руководителя ей нужно просто назначать. Президент России встал на защиту академической демократии - правда, на особых условиях.

На встречу с президентом страны пригласили всего шесть академиков: возглавлявшего до недавнего времени РАН Владимира Фортова, нынешнего и.о. президента академии Валерия Козлова, бывшего президента РАН Юрия Осипова, ректора МГУ Виктора Садовничего, академика Жореса Алферова и президента НИЦ “Курчатовский институт” Евгения Велихова. Присутствовал и помощник Путина Андрей Фурсенко.

Как рассказал на специально созванной в среду пресс-конференции Валерий Козлов, инициатива встречи исходила от Путина, и прошла она в особенно непростой для РАН период. В конце марта этого года выборы нового президента РАН (первые после реформы академии, проведенной в 2013 году) провалились. На общем собрании РАН, в ходе которого должно было пройти голосование, все кандидаты, в том числе, действующий глава академии Владимир Фортов, один за другим снялись с выборов. Формальным поводом для этого стала не совсем четко прописанная в уставе выборная процедура, однако, отмена голосования стала полной неожиданностью для абсолютного большинства академиков.

Здание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве
Здание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве

Еще 19 марта, за три дня до голосования, Российская газета опубликовала развернутые интервью кандидатов, ни один из которых не говорил о необходимости переноса выборов. Источники Радио Свобода в РАН рассказали, что накануне Общего собрания Владимир Фортов консультировался с Путиным и его помощником Андреем Фурсенко. После несостоявшихся выборов, “Клуб 1 июля”, в который входят наиболее активные критики реформы РАН, выпустил заявление со словами:

“Ставшие известными накануне и во время общего собрания подробности делают очевидным, что этот кризис был создан искусственно и выборы были отменены под давлением власти… Отмена выборов в последний момент была к тому же проведена в максимально унизительной для членов Академии форме. Цель этой операции стала проясняться практически сразу: не успело закончиться общее собрание, как в СМИ появились сообщения о том, что Государственная Дума готовит поправки к закону об Академии, согласно которым ее президент не будет более избираться, а будет назначаться Президентом РФ”.

Одним из кандидатов на несостоявшихся выборах был Владислав Панченко, фактически, подчиненный главы “Курчатовского института” Михаила Ковальчука, входящего в ближний круг общения Владимира Путина (сам Ковальчук не смог избраться в РАН, и поэтому не может претендовать на пост президента академии). Если бы мартовские выборы состоялись, основная борьба развернулась бы между Владимиром Фортовым и Владиславом Панченко, причем, как рассказали собеседники Радио Свобода в академической среде, у Фортова были значительные шансы получить необходимые для победы ⅔ голосов. От участия в перенесенных на 25-27 сентября выборах президента РАН, Владимир Фортов отказался, тогда как Владислав Панченко был вновь выдвинут кандидатом от отделения информационных и нанотехнологий РАН.

После скандала с сорванными выборами, в устав РАН действительно были внесены некоторые изменения. Самое существенное из них: кандидат в президенты теперь может выдвигаться не только академическим отделением, но и инициативной группой, в которую входит не менее 50 членов академии. Этим правом уже воспользовался как минимум один участник перенесенных выборов - академик Геннадий Красников, специалист по электронике. Кроме него и Панченко были выдвинуты директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев (от отделения физических наук) и, как рассказал на вчерашней пресс-конференции Козлов, материаловед Евгений Каблов. По оценкам Козлова, в выборах примут участие “5-6 кандидатов”, неофициально известно, что готовятся выдвинуться физик, проректор МГУ Алексей Хохлов и химик Валерий Чарушин. Из них Владислав Панченко - единственный формально зарегистрированный кандидат.

Даже если президент России и правительство не станут вмешиваться в выборный процесс, РАН рискует столкнуться с существенным затруднением: необходимые по уставу для победы ⅔ голосов вряд ли сможет набрать хоть кто-то из этих кандидатов. Как заметил собеседник Радио Свобода в академической среде: “таких тяжеловесов, как Фортов, среди них нет”. Это означало бы провал еще одних выборов, что стало бы хорошей мотивацией для принятия решения о назначаемом, а не избираемом президенте РАН. На этом фоне неожиданная встреча с Путиным выглядела тревожно - источники РС говорят, что во вторник вечером в академической среде стал распространяться слух, что “выборов не будет”. Но уже поздним вечером Андрей Фурсенко дал комментарий агентству Интерфакс, в котором особо отметил, что содержание встречи заключалось не в этом: “Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, - это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество", - сказал Фурсенко. Впрочем, он тут же добавил, что еще предстоит проработать форму “учета позиции правительства и президента РФ” в этом вопросе.

РАН, как государственная академия, должна быть естественным образом встроена управленческую вертикаль в нашей стране

На пресс-конференции срочно созванной в среду, на следующий день после встречи академиков с Путиным, Валерий Козлов раскрыл больше подробностей. Первым делом он подтвердил слова Фурсенко: Путин не против проведения выборов:

“Позиция Владимира Владимировича Путина состоит в том, что и сейчас и в будущем Российская академия наук должна самостоятельно определять президента, конечно, согласовывая в установленном порядке с органами государственной власти. В сми звучали нотки и даже прямые высказывания некоторых наших коллег, что сами мы не проведем выборы и пора переходить к назначению. Нет, это не соответствует нашим традициям и президент страны активно поддержал наши демократические традиции. Но естественно, с учетом того, что РАН, как государственная академия, должна быть естественным образом встроена управленческую вертикаль в нашей стране”.

Затем Козлов рассказал, что на встрече с президентом РФ академики предложили отменить норму о выборах руководителя РАН двумя третями голосов. “Как я понял и на что мы надеемся, будет внесена поправка в Федеральный закон 253 ("О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"- РС), в которой будет заменена норма в две трети голосов, которые должен набрать [победитель] на простое большинство. Путин поддержал эту идею, обещав сделать соответствующие поручения о внесении поправок в федеральный закон. По словам Козлова, поправки должны быть приняты до сентябрьских выборов, а соответствующие изменения в устав РАН можно будет внести и позже.

Еще одна инициатива “академического актива” - предоставить утверждение нового руководителя академии президенту РФ (как это было до реформы 2013 года), а не правительству (как требует нынешний закон). По мнению Козлова, это “повысит авторитет руководителя академии наук и самой РАН”. И эту инициативу Путин тоже поддержал.

До выборов остается еще почти четыре месяца, окончательный срок для выдвижения - 25 июля

На пресс-конференции также стало известно, что академики обсуждали в Путиным постреформенную ситуацию в РАН, отношения с Федеральным агентством научных институтов и юридический статус академии. Впрочем, одним из прозвучавших вскользь, но важных итогов встречи стала необходимость согласовывать с органами власти не только победителя академических выборов, но и кандидатов. Такое требование не прописано ни в федеральном законе, ни в уставе РАН -считалось, что руководству страны не обязательно настолько глубоко влезать в процесс избрания президента РАН. Теперь придется согласовывать и кандидатов, по процедуре, которую еще предстоит разработать. Валерий Козлов сказал, что не видит в этом ничего странного - ведь президент Академии “фактически является ассоциированным членом правительства”. Он также сослался на то, что академия получает бюджетное финансирование. “Отсюда с неизбежностью следует, что согласование в том или ином виде должно быть”, - сказал Козлов.

До выборов остается еще почти четыре месяца, окончательный срок для выдвижения - 25 июля. Из известных на сегодня кандидатов, наиболее сильными выглядят участник прошлых выборов Владислав Панченко и выдвиженец авторитетного физического отделения Александр Сергеев, хорошую конкуренцию им может составить и Алексей Хохлов, если его выдвижение состоится. Козлов пообещал, что между участниками выборов будут проведены открытые дебаты. Но кто из кандидатов будет в итоге допущен до выборов, станет согласование с правительством и президентом РФ формальной процедурой или фильтром неугодных - предсказать невозможно. Отвечая на вопрос одного из журналистов, снята ли “психологическая напряженность” между Путиным и академиками, возникшая в ходе избрания новых членов РАН прошлой осенью, Козлов сказал: “По моему убеждению да, снята, хотя в разговорах был упомянут тот момент, что надо, конечно, много менять, в том числе, и в академии наук, чтобы работать более результативно”.

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