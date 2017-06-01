Академии разрешили "демократию"

Во вторник за закрытыми дверями состоялась встреча Владимира Путина и нескольких академиков, на которой обсуждались перенесенные на осень выборы нового руководителя РАН. Этой встречи многие опасались, предполагая, что президент решит, что академия уже достаточно "наигралась в избирательный процесс" и руководителя ей нужно просто назначать. Президент России встал на защиту академической демократии - правда, на особых условиях.

На встречу с президентом страны пригласили всего шесть академиков: возглавлявшего до недавнего времени РАН Владимира Фортова, нынешнего и.о. президента академии Валерия Козлова, бывшего президента РАН Юрия Осипова, ректора МГУ Виктора Садовничего, академика Жореса Алферова и президента НИЦ “Курчатовский институт” Евгения Велихова. Присутствовал и помощник Путина Андрей Фурсенко.

Как рассказал на специально созванной в среду пресс-конференции Валерий Козлов, инициатива встречи исходила от Путина, и прошла она в особенно непростой для РАН период. В конце марта этого года выборы нового президента РАН (первые после реформы академии, проведенной в 2013 году) провалились. На общем собрании РАН, в ходе которого должно было пройти голосование, все кандидаты, в том числе, действующий глава академии Владимир Фортов, один за другим снялись с выборов. Формальным поводом для этого стала не совсем четко прописанная в уставе выборная процедура, однако, отмена голосования стала полной неожиданностью для абсолютного большинства академиков.

Еще 19 марта, за три дня до голосования, Российская газета опубликовала развернутые интервью кандидатов, ни один из которых не говорил о необходимости переноса выборов. Источники Радио Свобода в РАН рассказали, что накануне Общего собрания Владимир Фортов консультировался с Путиным и его помощником Андреем Фурсенко. После несостоявшихся выборов, “Клуб 1 июля”, в который входят наиболее активные критики реформы РАН, выпустил заявление со словами:

“Ставшие известными накануне и во время общего собрания подробности делают очевидным, что этот кризис был создан искусственно и выборы были отменены под давлением власти… Отмена выборов в последний момент была к тому же проведена в максимально унизительной для членов Академии форме. Цель этой операции стала проясняться практически сразу: не успело закончиться общее собрание, как в СМИ появились сообщения о том, что Государственная Дума готовит поправки к закону об Академии, согласно которым ее президент не будет более избираться, а будет назначаться Президентом РФ”.

Одним из кандидатов на несостоявшихся выборах был Владислав Панченко, фактически, подчиненный главы “Курчатовского института” Михаила Ковальчука, входящего в ближний круг общения Владимира Путина (сам Ковальчук не смог избраться в РАН, и поэтому не может претендовать на пост президента академии). Если бы мартовские выборы состоялись, основная борьба развернулась бы между Владимиром Фортовым и Владиславом Панченко, причем, как рассказали собеседники Радио Свобода в академической среде, у Фортова были значительные шансы получить необходимые для победы ⅔ голосов. От участия в перенесенных на 25-27 сентября выборах президента РАН, Владимир Фортов отказался, тогда как Владислав Панченко был вновь выдвинут кандидатом от отделения информационных и нанотехнологий РАН.

После скандала с сорванными выборами, в устав РАН действительно были внесены некоторые изменения. Самое существенное из них: кандидат в президенты теперь может выдвигаться не только академическим отделением, но и инициативной группой, в которую входит не менее 50 членов академии. Этим правом уже воспользовался как минимум один участник перенесенных выборов - академик Геннадий Красников, специалист по электронике. Кроме него и Панченко были выдвинуты директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев (от отделения физических наук) и, как рассказал на вчерашней пресс-конференции Козлов, материаловед Евгений Каблов. По оценкам Козлова, в выборах примут участие “5-6 кандидатов”, неофициально известно, что готовятся выдвинуться физик, проректор МГУ Алексей Хохлов и химик Валерий Чарушин. Из них Владислав Панченко - единственный формально зарегистрированный кандидат.

Даже если президент России и правительство не станут вмешиваться в выборный процесс, РАН рискует столкнуться с существенным затруднением: необходимые по уставу для победы ⅔ голосов вряд ли сможет набрать хоть кто-то из этих кандидатов. Как заметил собеседник Радио Свобода в академической среде: “таких тяжеловесов, как Фортов, среди них нет”. Это означало бы провал еще одних выборов, что стало бы хорошей мотивацией для принятия решения о назначаемом, а не избираемом президенте РАН. На этом фоне неожиданная встреча с Путиным выглядела тревожно - источники РС говорят, что во вторник вечером в академической среде стал распространяться слух, что “выборов не будет”. Но уже поздним вечером Андрей Фурсенко дал комментарий агентству Интерфакс, в котором особо отметил, что содержание встречи заключалось не в этом: “Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, - это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество", - сказал Фурсенко. Впрочем, он тут же добавил, что еще предстоит проработать форму “учета позиции правительства и президента РФ” в этом вопросе.

РАН, как государственная академия, должна быть естественным образом встроена управленческую вертикаль в нашей стране

На пресс-конференции срочно созванной в среду, на следующий день после встречи академиков с Путиным, Валерий Козлов раскрыл больше подробностей. Первым делом он подтвердил слова Фурсенко: Путин не против проведения выборов:

“Позиция Владимира Владимировича Путина состоит в том, что и сейчас и в будущем Российская академия наук должна самостоятельно определять президента, конечно, согласовывая в установленном порядке с органами государственной власти. В сми звучали нотки и даже прямые высказывания некоторых наших коллег, что сами мы не проведем выборы и пора переходить к назначению. Нет, это не соответствует нашим традициям и президент страны активно поддержал наши демократические традиции. Но естественно, с учетом того, что РАН, как государственная академия, должна быть естественным образом встроена управленческую вертикаль в нашей стране”.

Затем Козлов рассказал, что на встрече с президентом РФ академики предложили отменить норму о выборах руководителя РАН двумя третями голосов. “Как я понял и на что мы надеемся, будет внесена поправка в Федеральный закон 253 ("О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"- РС), в которой будет заменена норма в две трети голосов, которые должен набрать [победитель] на простое большинство. Путин поддержал эту идею, обещав сделать соответствующие поручения о внесении поправок в федеральный закон. По словам Козлова, поправки должны быть приняты до сентябрьских выборов, а соответствующие изменения в устав РАН можно будет внести и позже.

Еще одна инициатива “академического актива” - предоставить утверждение нового руководителя академии президенту РФ (как это было до реформы 2013 года), а не правительству (как требует нынешний закон). По мнению Козлова, это “повысит авторитет руководителя академии наук и самой РАН”. И эту инициативу Путин тоже поддержал.

До выборов остается еще почти четыре месяца, окончательный срок для выдвижения - 25 июля

На пресс-конференции также стало известно, что академики обсуждали в Путиным постреформенную ситуацию в РАН, отношения с Федеральным агентством научных институтов и юридический статус академии. Впрочем, одним из прозвучавших вскользь, но важных итогов встречи стала необходимость согласовывать с органами власти не только победителя академических выборов, но и кандидатов. Такое требование не прописано ни в федеральном законе, ни в уставе РАН -считалось, что руководству страны не обязательно настолько глубоко влезать в процесс избрания президента РАН. Теперь придется согласовывать и кандидатов, по процедуре, которую еще предстоит разработать. Валерий Козлов сказал, что не видит в этом ничего странного - ведь президент Академии “фактически является ассоциированным членом правительства”. Он также сослался на то, что академия получает бюджетное финансирование. “Отсюда с неизбежностью следует, что согласование в том или ином виде должно быть”, - сказал Козлов.

До выборов остается еще почти четыре месяца, окончательный срок для выдвижения - 25 июля. Из известных на сегодня кандидатов, наиболее сильными выглядят участник прошлых выборов Владислав Панченко и выдвиженец авторитетного физического отделения Александр Сергеев, хорошую конкуренцию им может составить и Алексей Хохлов, если его выдвижение состоится. Козлов пообещал, что между участниками выборов будут проведены открытые дебаты. Но кто из кандидатов будет в итоге допущен до выборов, станет согласование с правительством и президентом РФ формальной процедурой или фильтром неугодных - предсказать невозможно. Отвечая на вопрос одного из журналистов, снята ли “психологическая напряженность” между Путиным и академиками, возникшая в ходе избрания новых членов РАН прошлой осенью, Козлов сказал: “По моему убеждению да, снята, хотя в разговорах был упомянут тот момент, что надо, конечно, много менять, в том числе, и в академии наук, чтобы работать более результативно”.