Обвинен посмертно. Эфир в 19:05

Во всем виноват летчик. Это окончательный вердикт комиссии Министерства обороны. Летчик якобы пал жертвой "соматогравитационных иллюзий". А его жертвами соответственно стали все остальные 92 человека. Согласны ли с этим выводом журналисты, которые писали о катастрофе, и специалисты? В студии спецкор "Новой газеты" Ирек Муртазин и ее военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, а также летчики-испытатели Владимир Смирнов и Магомед Толбоев. Ведущая Елена Рыковцева.

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