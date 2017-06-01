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Обвинен посмертно. Эфир в 19:05

Хор Александрова в Тунисе 12 июля 2013

Во всем виноват летчик. Это окончательный вердикт комиссии Министерства обороны. Летчик якобы пал жертвой "соматогравитационных иллюзий". А его жертвами соответственно стали все остальные 92 человека. Согласны ли с этим выводом журналисты, которые писали о катастрофе, и специалисты? В студии спецкор "Новой газеты" Ирек Муртазин и ее военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, а также летчики-испытатели Владимир Смирнов и Магомед Толбоев. Ведущая Елена Рыковцева.

Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12

Доверяют ли этому выводу московские прохожие?

Доверяете ли вы выводам Минобороны о причинах крушения ТУ-154?
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