Скрупулезный плагиат

В прошлую пятницу, 26 мая, в Петроверигском переулке в центре Москвы открылась "Аллея правителей" с бюстами исторических деятелей, в разное время руководивших Россией. Памятники, изготовленные неутомимым скульптором Зурабом Церетели, были установлены Российским военно-историческим обществом, которым руководит Владимир Мединский. Министр образования Ольга Васильева похвалила скульптора за "скрупулезное воссоздание лиц".

Историка Сергея Шокарева, доцента РГГУ, заинтересовали отдельные странности, подмеченные и другими пользователями Сети. Почему, например, Александра I Церетели изобразил одетым в мундир, в то время как у стоящего рядом бюста Николая I - голые плечи? По утверждению историка, причина проста: бюст Николая I скопирован со скульптуры середины XIX века, прототипом для которой, в свою очередь, послужил бюст скульптора Рауха 1841 года, изображающий императора одетым в античную тогу. Нашлось и множество других совпадений.

В своей статье "Простота хуже воровства" Шокарев утверждает:

Если не всех, то многих средневековых государей Церетели не мудрствуя лукаво заимствовал из аналогичной «государской» серии настольных бюстов брознолитейной мастерской Феликса Шопена, работавшей в Санкт-Петербурге во второй половине XIX в.

В этом же ряду стоит и бюст Петра I, который Шопен впервые воспроизвел в 1860 г. с известной работы Мари-Анны Колло для головы знаменитого Медного всадника.

Статью с портала "Подмосковье без политики" с тех пор удалили, но текст с фотографиями сохранился в кэше Google; кроме того, автор статьи опубликовал ее и в Livejournal.

​Известие о возможном плагиате сетевых комментаторов ничуть не удивило. Кто-то даже считает, что все к лучшему:

Igor Alexandrov

Хорошо, что Церетели не стал выламываться, а передрал классику, которую мало кто видел. Иначе мы узрели бы новых монстров. Пусть копирует.

Издание "Такие дела" попыталось выяснить у Российского военно-исторического общества, во сколько обошлось изготовление бюстов, но не получило ответа на свой вопрос.