Власти России отказали в убежище журналисту "Новой газеты" Али Ферузу

Власти России отказали в предоставлении временного убежища журналисту "Новой газеты" Али Ферузу (настоящее имя Худоберди Нурматов).

Как сообщил Феруз в фейсбуке, помимо отказа в убежище, сегодня миграционная служба России не дала разрешения консулу "европейского государства" вывезти его. Он уточнил, что после письма "Новой газеты" президенту Владимиру Путину, МВД связалось с редакцией и пообещало дать ему убежище, однако этого не произошло. Отказ во временном убежище пришел Ферузу две недели назад.

Гражданин Узбекистана, Худоберди Нурматов Худоберди Нурматов - настоящее имя Феруза -​ был задержан в середине марта в Москве за нарушение миграционного законодательства. В 2012 году у него украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы он не может. По словам Нурматова, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.