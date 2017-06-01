Патриотичные российские хакеры. Эфир в 21:05.

Президент России Владимир Путин допустил вмешательство хакеров в парламентские выборы в Германии, назначенные на сентябрь 2017 года. В ответ на соответствующий вопрос генерального директора агентства DPA Питера Кропша российский лидер заявил, что действия хакеров будут зависеть от отношений между Москвой и Берлином и "настроения" самих киберпреступников.

"Если они [хакеры. – Прим.] настроены патриотически, они начинают вносить свою, как они считают, правильную лепту в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России", – заявил Путин. Президент при этом утверждает, что на государственном уровне Россия "не занимается и не собирается заниматься" хакерскими атаками. Он также добавил, что "никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране".​

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В Вашингтоне заявляли, что Путин мог лично распорядиться об организации хакерских атак на серверы политических групп, связанных с Демократической партией. Кремль отвергает обвинения.

В эти дни в Петербурге проходит Международный экономический форум, в рамках которого российский президент в четверг провел встречу с руководителями мировых информационных агентств.

Встречу Владимира Путина с иностранными журналистами обсуждают политик Константин Боровой, аналитик Леонид Мартынюк, политолог Григорий Трофимчук.

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