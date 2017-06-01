США ввели санкции против российских компаний, связанных с КНДР

Управление министерства финансов США по зарубежным активам 1 июня назвало шесть юридических и три физических лица, связанных с развитием военного потенциала Северной Кореи. В отношении всех зарубежных активов этих лиц вводятся блокирующие санкции США, а американским гражданам запрещается сотрудничество с этими юридическими и физическими лицами.

Ограничительные меры введены против трех российских компаний - Независимой нефтегазовой компании, ее дочерней фирмы ННК-Приморскнефтепродукт и зарегистрированной в Москве Ardis-Bearings. Санкции были введены и против гражданина России Игоря Мичурина который, по данным Министерства финансов США, связан с северокорейской компанией Tangun.

Директор управления Минфина США по зарубежным активам Джон Смит призвал союзников и партнёров предпринять параллельные шаги для воспрепятствования финансированию кампаний и лиц, в отношении которых приняты санкции США.