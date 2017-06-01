В Киеве ранен обвиняемый в покушении на Путина Адам Осмаев

В Киеве в четверг совершено покушение на жизнь уроженца Чечни Адама Осмаева, которого пять лет назад Москва обвиняла в подготовке покушения на жизнь тогдашнего российского премьера Владимира Путина.

Стрелявший в Осмаева договорился с ним накануне об интервью, представившись журналистом Алексом Вернером из французского издания Le Monde. Когда они сели в автомобиль, человек, назвавший себя журналистом, достал из коробки пистолет Glock и дважды выстрелил в грудь Осмаеву. Ответный огонь открыла находящаяся рядом жена Осмаева Амина Окуева из своего пистолета Макарова. Обоих мужчин с тяжелыми огнестрельными ранениями доставили в больницу.

По факту покушения на убийство полиция открыла уголовное производство. Согласно информации правоохранительных органов, мужчина, представившийся французским журналистом, недавно прибыл на Украину из Брянской области России. При нем нашли загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Полиция проверяет подлинность документа.

В феврале 2012-го Адама Осмаева арестовали сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе. Первоначально ему и еще одному арестованному - гражданину Казахстана Илье Пьянзину - инкриминировали незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами, однако позже Москва обвинила обоих в подготовке покушения на Владимира Путина. Сам Осмаев утверждал, что во время допроса после ареста в Одессе ему угрожали расправой, если он не признается в подготовке покушения на Путина и убийства главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда же Осмаев был заочно арестован российским судом, но его не экстрадировали. Он оставался под стражей на Украине до ноября 2014 года и вышел на свободу в связи с завершением срока наказания. Впоследствии Адам Осмаев и Амина Окуева участвовали в боевых действиях в Донбассе и служили, в частности, в рядах батальона полиции "Киев-2".