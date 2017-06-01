Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашению по климату

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами.
США в своём отношении к Парижскому соглашению встали в один ряд с Сирией и Никарагуа, которые отказались подписывать документ, в то время, когда 195 государств мира подписали его.
В США оказалось немло борцов с изменением климата. С обращением к президенту Трампу выступили даже угольные компании, считающиеся ответственными за парниковый эффект.
Наиболее решительно высказался Илон Маск, американский миллиардер, соучредитель таких известных в мире компаний Tesla, SpaceX и PayPal - а заодно один из советников президента США Дональда Трампа. На вопрос, как он поступит в случае выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, Маск прямо заявил, что не видит для себя "другого выхода, кроме как покинуть совет при Белом доме".
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