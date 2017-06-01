СК не завел дело о сексуальных домогательствах в московской школе

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о сексуальном насилии в московской школе для одаренных детей "Лига школ". Как сообщает в четверг интернет-издание "Медуза", отказ был подписан следователем еще 24 апреля.

В постановлении об отказе говорится, что в действиях директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова отсутствуют признаки преступления по статье "развратные действия". Причиной для отказа послужило то, что люди, рассказывавшие о сексуальных домогательствах, не обратились в полицию своевременно.

О сексуальном насилии со стороны директора и его заместителя рассказали корреспонденту "Медузы" не менее двадцати выпускников "Лиги школ". Бебчук и Изюмов отрицали обвинения. После публикации статьи Следственный комитет начал проверку.

