Презумпция доверия к полиции и пытки в Мосгорсуде

Доброе утро!

"Комитет по предотвращению пыток" рассказал о пытках в Мосгорсуде. По сообщению правозащитников, в помещении для ознакомления с материалами дел конвоиры пристегивают арестованных к вделанному в стену кольцу и избивают или оставляют сидеть на корточках с прикованной рукой на целый день.

Представители суда все отрицают, но полиция уже начала проверку.

Прокуратура Чечни потребовала заблокировать доступ к карикатурам Charlie Hebdo, "преследующим цель оскорбить религиозные чувства верующих" после публикации шутки про Кадырова. Названия материалов ведомство не приводит, скорее всего имеется ввиду рисунок человека, похожего на главу Чечни Рамзана Кадырова с мужским половым органом во рту с подписью "только Кадыров имеет право красить губы".

Суд по делу об убийстве Бориса Немцова входит в финальную стадию. Прокурор потребовала признать виновными предполагаемого киллера, бывшего заместителя командира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.





МВД признало действия сотрудников полиции, задержавших читавшего монолог Гамлета ребенка, "в целом правомерным". Они были уверены, что декламировавший Шекспира школьник занимался попрошайничеством. "Попробуйте вы в другом государстве схватить сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей за погон, повиснуть у него на руках, не дать ему осуществить задержание", — так прокомментировал произошедшее замглавы МВД Игорь Зубов.

Это самое МВД требует ввести "презумпцию доверия" к сотрудникам полиции. Она будет предполагать, что действия полицейских "априори считаются правомерными". Если все же окажется, что сотрудник органов правопорядка поступил неправильно или превысил полномочия, то его действия должны будут рассматриваться позже "в судебном или ином порядке".

Роскомнадзор назвал обвинения в сторону МЧС о недостаточном информировании граждан об ураганах "огульными". Глава надзорного ведомства Александр Жаров подчеркнул, что не считает, что МЧС во время урагана "повело себя как-то никак". После прошедшего в начале недели урагана, жертвами которого стали 16 человек, СМИ отмечали, что рассылка с предупреждением о надвигающейся стихии пришла не всем.

А Россотрудничество сообщило об успешной борьбе с образом "русского медведя в ушанке".

Владимир Путин утвердил перенос выборов президента на день присоединения Крыма. Кроме того, теперь можно будет голосовать не по месту регистрации без открепительного удостоверения.

О новостях науки. В России впервые присудили научную степень по теологии. Декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского университета Павел Хондзинский защитил диссертацию на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского". Мусульманская община раскритиковала существующие научные советы по этой дисциплине, поскольку они рассматривают работы только по православной теологии, а потому сейчас формируются аналогичные советы по исламской теологии.

А вот что думают обо всем этом россияне.

Каждый второй (54%) уверен, что имеет право читать личную почту своего ребенка

Треть (32%) полагает, что родители имеют право физически наказывать подростка 13-14 лет.

Дети могут работать в свободное от учебы время — с этим согласны две трети (77%) опрошенных.

Инициатор Brexit Найджел Фараж стал фигурантом расследования ФБР о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией. Недавно Хиллари Клинтон утверждала, что Трамп, Фараж и Путин идеологически близки. На самом деле ясность в вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы внес Путин: выступая на Петербургском экономическом форуме, он предположил, что могут существовать "патриотически настроенные" российские хакеры, которые по собственному почину атакуют тех, кто "плохо отзывается о России".

США, как и ожидалось, выходят из Парижских соглашений по климату. "Меня выбирали американцы, а не жители Парижа", — обосновал свое решение Дональд Трамп. Будут ли в этой связи спрашивать у смерчей и ураганов въездную визу в США, не ясно, но люди, претендующие на американскую визу, должны будут добровольно давать ссылки на свои соцсети. Можно не давать, но тогда могут оставить без визы.

Три ссылки о книгах.

Отрывок из книги антрополога Станислава Дробышевского "Достающее звено. Книга первая: обезьяны и все-все-все", посвященный человекообразным обезьянам, прямохождению и строению стопы.​

Что нужно знать об английском романе, по мотивам которого снят сериал "Карточном домике".

Рецензия на книгу Веры Проскуриной "Империя пера Екатерины II: литература как политика", которая только что вышла в НЛО.

Искренне ваши,

Семь-сорок