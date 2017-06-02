NBC News: дипломаты США затормозили снятие санкций с России

Администрация Дональда Трампа почти сразу после его инаугурации на пост президента США планировала снять санкции с России, но ей помешали двое высокопоставленных дипломатов. Это - координатор Госдепартамента по санкционной политике Дэниэл Фрид и Том Малиновский, заместитель госсекретаря по правам человека.

В интервью телеканалу MSNBC Фрид рассказал, что коллеги в Госдепартаменте сообщили ему в начале года, что вступающая в свои права администрация Трампа намерена в одностороннем порядке, без каких-либо уступок со стороны Кремля, отменить санкции, введенные в ответ на российскую агрессию на Украине. Санкции были введены президентским указом и потому могли быть легко аннулированы. Чтобы помешать этому, Фрид и Малиновский стали убеждать Конгресс изменить юридический статус ограничительных мер, придав ему силу закона.

Соответствующий законопроект был внесен в Сенат, но на голосование поставлен не был, так как администрация передумала отменять санкции, посчитав такой шаг политически несвоевременным ввиду скандалов вокруг ее связей с Россией.