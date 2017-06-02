Медведев подписал разрешение на поставки продовольствия из Турции

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продовольствия из Турции, кроме турецких томатов.

Согласно документу, который опубликован в пятницу на сайте правительства, снят также запрет на выполнение турецкими компаниями строительных работ в России.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о частичной отмене санкций в отношении Турции. Решение было принято 3 мая в ходе переговоров в Сочи Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года, после того как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик вблизи границы с Сирией, тогда погибли двое российских военных. Россия запретила продавать в Турцию туристические путевки, ввозить ряд турецких товаров и ограничила наем турецких рабочих .