Минтранс повысит штрафы за неоплату "Платона" в четыре раза

Штрафы за неоплату проезда в системе "Платон" могут вырасти с пяти тысяч до 20 тысяч рублей. Об этом говорится в законопроекте Министерства транспорта, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предположительно, закон вступит в силу с 15 июня. Согласно документу, штраф за повторное нарушение в размере 10 тысяч рублей будет отменен.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам". Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране.

С 15 апреля этого года в России введен дополнительный повышающий коэффициент в системе "Платон": водителям придется доплачивать за каждый километр перевозок. Дальнобойщики требуют отмены этих тарифов, поскольку они уже платят акциз на топливо, транспортный налог и налог на предпринимательскую деятельность.

