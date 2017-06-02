Вообщем, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придётся. Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру - золотое обёртывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спец пром-коду "ДеньгиНарода" скидка 1%. Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду "ДочьВора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. У меня 13 рабов : Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и третий сами представляете. <...>Так что, будущее - за мной!

Живущая во Франции дочь Дмитрия Пескова Елизавета не в первый раз пишет провокационные посты в Инстаграм, но тут она, кажется, превзошла себя (орфография оригинала сохранена, да и сам текст приведен почти полностью). Само фото содержанию вполне соответствует:

Непосредственным поводом для поста послужила критика в адрес Песковой после того, как она усомнилась в московской программе "реновации" - мол, не понимает чаяний живущих в пятиэтажках. Однако некоторые комментаторы посчитали, что не стоит считать сатирические "откровения" дочери Пескова (известного отнюдь не спартанским образом жизни) только стебом:

Александр Морозов

Очень важный эпизод с публичным сарказмом дочери Пескова. Она в молодежном стиле пишет о том, о чем Усманов говорит на старческом языке - а именно: о несправедливости в отношении них - людей, "волею судьбы" оказавшихся при этой власти: Усманов - в друзьях у Медведева, Лиза Пескова - в дочерях у пресс-секретаря Путина. То есть это: "не могу больше терпеть!"

Сам факт подобных "несистемных" шагов говорит о том, что атмосфера перегрелась, в этой атмосфере происходят непрерывно какие-то электрические разряды, вспышки. Борьба каждого за самого себя приобретает неожиданный характер, люди покидают окопы (свои уютные яхты и французские виллы) - и бросаются на бруствер, стремясь защитить себя от имиджа члена клуба "годфазера Путина"...

Это удивительно все!

К слову, в отношении Усманова, похожую мысль - о необходимости в новых политических условиях публичности для тех, кто раньше не был публичен - высказывает Константин Гаазе на РБК.

Чувствуется, что Усманов не хочет нам понравиться, но хочет нас в чем-то убедить. Хочет показать, что вот он, живой человек, который живет по правде и не боится разговора о своих капиталах. Это желание — сигнал. Красная лампочка над надписью «авария» на кремлевской приборной доске. Усманов не перестал нуждаться во власти. Но, обратившись напрямую к обществу, показал, что гарантий, которые дает власть, ему недостаточно.



Что же касается дочери Пескова, то многие углядели в ее шутке далеко не малую долю истины.

​Alexei Yakovlev

она просто не понимает насколько малая доля шутки в ее шутке.

Оксана Горькова

Это даже не сарказм, это истинное положение вещей)))).

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