В Японии одобрен законопроект, позволяющий императору отречься

В Японии нижняя палата парламента в пятницу одобрила законопроект, позволяющий императору отречься от престола. Теперь документ должна утвердить Палата советников, заседание которой, предположительно, состоится 9 июня.

Это будет первый случай отречения японского императора почти за 200 лет. Нынешние законы страны не допускают этой возможности. Документ был разработан специально для 83-летнего императора Акихито, поскольку правительство не захотело вносить постоянно действующие поправки к Закону об императорском доме.

Император Акихито мог бы отречься от престола в день своего 85-летия в декабре 2018 года. Тогда на трон взойдет его старший сын, наследный принц Нарухито.