Сегодня – 55-я годовщина новочеркасского расстрела

2 июля, 55 лет назад, состоялся новочеркасский расстрел, когда власти СССР силами армии и КГБ подавили забастовку рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан.

1 июля 1962 года рабочие вышли к заводоуправлению с требованием повысить зарплату. "Не хватает на мясо — ешьте пирожки с ливером!" — заявил им в ответ директор завода Борис Курочкин. На следующий день пять тысяч человек собрались у здания горисполкома. Чтобы разогнать толпу, солдаты сперва выстрелили в воздух, а затем стали стрелять по людям. По официальным данным, погибло 26 человек, около сотни были ранены.

Семерых организаторов забастовки приговорили к смертной казни, 105 участников получили сроки заключения от 10 до 15 лет в колонии строгого режима. В 1996 году их реабилитировали.

В 1992 году было заведено уголовное дело против инициаторов расстрела, в том числе, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, однако оно было прекращено в связи со смертью фигурантов.