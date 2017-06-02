В Киеве снова громкое и скандальное переименование улицы. С карты города исчез проспект Генерала Ватутина - теперь он носит имя Романа Шухевича.

"Вату" и правда корежит - а, впрочем, не только "вату".

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Эдуард Долинский:

Можно ли измерить глубину морального падения? Это нелегко, но есть случаи когда это падение настолько глубоко, что измерению не подлежит. Решение Киеврады о переименовании улицы Ватутина в честь нацистского офицера Шухевича, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев, евреев и поляков - именно такой случай – глубочайшего морального падения, вопиющего цинизма и человеческой подлости. День национального позора!

Олег Волошин:

Какое-то неточное, редуцированное переименование. Проспект же был не просто Ватутина. А генерала Ватутина. Значит, и новое название должно быть полным: Проспект Гауптмана Шухевича.

Елена Деревянко:

Не думала моя бабушка, насмотревшаяся на нацистов и их прихлебателей в оккупированном Киеве, что доживет до времени, когда память о счастье освобождения будут пытаться стереть с карты ее родного города.

Напомните, кстати, чем достославным отличился Шухевич перед киевской громадой?

Дмитрий Бавырин:

Киевский городской совет принял решение переименовать проспект генерала Николая Ватутина (командующий 1-го Украинского фронта) в проспект Романа Шухевича (гауптмана).

Поддерживаю. Отныне исходим из того, что Украина проиграла Вторую мировую войну в составе "оси". Впрочем, исходить нужно из того, что они всё и всегда проигрывают.

Юрий Васильев:

Гомозиготность. Вот какое слово приходит на ум при новостях о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

А впрочем, давно ли не всё равно.

Сергей Марков:

Украина все больше погружается в ад. Киевская Рада под давлением неонацистов не только отменила название одного из самых главных проспектов Киева имени Ватутина - освободителя Киева от фашистской оккупации. Но и переименовала этот проспект Ватутина именем фашиста Шухевича. Роман Шухевич - гауптштурмфюрер СС в 1942, капитан вермахта батальона Нахтигаль в 1940 и 1941 годах, украинский фашист в 30е годы и с 1944 по 1950, когда он был уничтожен советской армией подо Львовом. Кстати, уничтожен 5 марта, ровно за 3 года до смерти Сталина. Роман Шухевич несет личную ответственность за геноцид евреев во Львове в июне 1941 года, за геноцид русских в Белоруссии в 1942 году и геноцид поляков на Волыни в 1944 году. Глорификация фашиста и военного преступника, организатора 3х геноцидов Шухевича - одно из самых ярких свидетельств неонацистской болезни киевского бандеровского режима. После этой глорификации Шухевича у нас ко всем, кто позволяют себе ездить в Киев будет один вопрос: а по проспекту фашиста и военного преступника Шухевича ездил? Очень надеюсь, что все, кто будут общаться с киевским бандеровским режимом, будут подвергнуты резкому общественному осуждению, как люди, поддерживающие Холокост. Шухевич можно сказать чемпион по геноцидам, поучаствовал аж в трех геноцидах.

Виктор Шендерович:

Дорогие украинцы, мы таки братья. У нас портреты Сталина, у вас - проспект Шухевича. Давайте же и дальше, не сворачивая с избранного пути, по-братски соревноваться в идиотизме и людоедстве.

Евгений Минченко:

Разочаровал меня Виталий Кличко.

Он, несомненно, великий чемпион с большим сердцем.

В то же время он был хитрым и расчетливым бизнесменом. Я знаю многих хороших бойцов, которые в итоге оказались у разбитого корыта. А Виталий и заработал, и сохранил.

Но с точки зрения бизнесмена (политиком он так и не стал) Кличко допустил большую ошибку, инициировав переименование проспекта Ватутина в Киеве в проспект Шухевича.

Кличко, сын советского офицера и еврей, подорвал миф, на котором во многом держалась его популярность на постсоветском пространстве.

Рано или поздно (скорее рано) Кличко вылетит из политики и будет вынужден зарабатывать, как celebrity. И своим вчерашним решением он сильно ограничил себе рынок.

Этические аспекты оставляю за скобками. Я только про бизнес.

Кирилл Шулика:

Переименование в Киеве проспекта с имени генерала Ватутина а имя командира одного из подразделений Вермахта Шухевича вполне нормальная вещь.

В том плане, что она лишний раз показывает, что с Украины всех желающих надо эвакуировать в России, давая гражданство в фактически уведомительном порядке.

Сергей Худиев:

Читаю отзывы на переименование проспекта Ватутина в Проспект Шухевича. Ну, допустим, не нравится людям советский генерал Ватутин. Но почему менять его именно на Шухевича? Почему, не скажем, проспект княгини (Г)Анны? Ведь как было бы хорошо - подчеркнуть тысячелетние корни, давние родственные связи с Европой. Можно же ассоциировать себя с тысячелетней христианской цивилизацией - но как-то решили ассоциировать себя с шайкой головорезов середины ХХ века.

У нас есть те же тенденции - с поклонением тов.Сталину - но вертикаль на них смотрит настороженно (и понятно, это под нее подкоп) и не поощряет.

Мирослав Бердник:

А вам не кажется, что следующий пункт программы Киевсовета - принятие решения о сносе памятника Ватутину и ликвидации в Мариинском парке его могилы?

Александр Дубинский:

Извините, а уже решили когда будут сносить памятник Ватутину в Киеве?

Просто лучшего же места для установки бюста Гитлера - не найти.

И цветы возлагать удобно вождям будет.

От гестапо всем недалеко.

Вадим Гасанов:

К переименованию проспекта Ватутина в Шухевича.

Начиналось все просто. 30 июня 2008 года. Утро. Рядом с книжным развалом, что под памятником Ивану Федорву во Львове нарисовалась группа людей в хорошо узнаваемой форме. "<Ничоси>!", - сказал я дочке и пошел фотографировать. На меня нериветливо покосились. Хотя в целом лица были исполнены важности момента и значительности. "Вермахт или Нахтигаль?" - спросил я. "Нахтигаль", - радостно ответили мне. Все ж человек в теме. "А по поводу" - спросил я, щелкая затвором. "Годовщина!" - со значением ответили мне. "Только Вы, будьте любезны, до вечера никуда не выкладывайте, хорошо?" Разговор велся, кстати, обоюдно по-русски. Да мне и выкладывать было некуда, да и некогда - мы машину ждали. Завертевшийся на языке вопрос относительно полной реконструкции в виде погромов я как-то придавил.

В тот день состоялись первые по-настоящему масштабные празднования входа "Нахтигаля" во Львов. Сперва потомки проследовали в центр, а там до вечера уже шли народные гуляния с митингами, речами, факельным шествием, с "Хэроям слава" и прочей атрибутикой. 2008 год. До взятия Киева оставалось 9 лет. Многое можно было успеть сделать, но...Не сделали.

Виктор Куллэ:

И отчего я так уверен, что именно из этих "реконструкторов" впоследствии формировался костяк тербатов -- зондеркоманд "Азов", "Айдар" etc? Но фашизма в Украине нет ведь? Не так ли?

Любопытно: когда они теперь свои игрища проводить станут, детальное воспроизведение еврейских и польских погромов предусмотрено? То, что на роль жертв вместо поляков назначат москалей и ватников -- очевидно.

Алеся Бацман:

Роман Шухевич - командир подразделения "Нахтигаль" в составе гитлеровского Вермахта. Теперь его имя гордо носит один из проспектов нашей столицы. Мне не хочется спрашивать у этих смелых патриотически настроенных 69 депутатов Киевсовета, знают ли они хоть одну улицу в Германии, названную в честь нацистских офицеров? Мне даже не хочется спрашивать у них, что бы они делали, встретив в 1941-1942 годах лицом к лицу Шухевича?

У меня к вам только один вопрос - вам не стыдно?(воевал за украину и против оккупантов

Затевается исторический спор.

Виталий Гайдукевич:

Вы в курсе, что Вермахт не есть преступной организацией? То есть он точно такая же армия, которая развязала Вторую Мировую, как и армия СССР. Почему Вас не напрягают советские названия? От СССР Украина пострадала куда больше. В том числе и от Красной Армии, которая стояла в заград отрядах во время Голодомора. Ну же? Я не помню Вашего возмущения по поводу Ватутина.

Максим Кантор:

Нацизм - одна из разновидностей фашизма. Есть вид, семейство, отряд, особь. общее понятие - фашизм; отдельный вид - нацизм. Вермахт - преступная организация; участвовал в карательных акциях; подчинялся распоряжениям, касающимся ликвидаций евреев, славян и тп. Националисты (любых обиженных наций) сотрудничавшие с гитлеровской Германией - преступники.

Юрий Прокопов:

Сколько украинцев с Запада Украиньі бьіли депортированьі в Сибирь?

Сколько было расстреляно в 41-м во Львове и других городах? что было делать сильным и смелым людям, как не воспользоваться возможностью получить оружие и тренинг? Меня всегда удивляет мнение людей, которые никогда там не были... Не видели кресты на месте гибели КАЖДОГО бойца украинца. Если бы не массовая поддержка населения, УПА не воевала бы до 60-х годов. А население сильно не ошибается.

Юрий Бершидский:

Снося памятники, сохраняйте пьедесталы. Впрочем, не нам их судить. Кому угодно, только не нам.

Сергей Высоцкий:

Не смогу обойти тему проспекта Шухевича. Вот смотрите. Представьте себе, что в 2014 мы проигрываем. Украина оккупирована российской армией. Вышедшие на Майдан или расстреляны или сосланы в Сибирь. Начинается построение счастливого единого государства с Россией.

На фоне этого условный Турчинов уходит в подполье, собирает армию. Начинается партизанская война.

Для того, чтобы подорвать базу повстанцев оккупанты развертывают против них информационную войну. Переодетые в форму армии сопротивления ФСБэшники насилуют женщин и расстреливают села. В СМИ публикуются поддельные заявления Турчинова, по типу: "Мы будем сражаться до последней капли украинской крови за право есть мозги русских и поклоняться Сатане". Короче, начинается тотальный распятый мальчик. В итоге спецслужбы оккупантов убивают лидера сопротивления, уничтожают подполье. Десятилетия детей в школе учат тому, что Майдан был заговором западных империалистов, направленный на стравливание братских народов, и что героическое ополчение во главе с Моторолой освободило украинцев от натовского ига. Рассказывают на уроках о том, как в Славянске Кровавый Пастор лично вырезал сердце маленькому мальчику только за то, что тот обратился к карателю на русском языке.

Проходит много лет. Украина вновь обретает независимость. В столице решают назвать улицу именем Турчинова и снести памятник Мотороле. И тут возмущённая общественности начинает: как? Тому самому, который сатанист и детям сердца вырезал? Не забудем, не простим! Не трожь памятник защитнику детей Мотороле! И в таком вот духе.<...>



Видеть несмотря на то, что мы на собственной шкуре и прямо сейчас наблюдаем как кремлёвская пропаганда создаёт мифы и извращает даже текущие события. Историческая война ФСБ и Кремля - это застывшая в янтаря информационная война НКВД и Кремля в 40-х и 50-х годах. Странно, что понимая абсурдность страшилок про распятого мальчика некоторые с таким упором прободают тиражировать мифы про УПА.

Думаете распятый мальчик - это сказка для дебилов? Нет! Распятый мальчик - это реальность наших внуков, если мы проиграем.

Поэтому да, я не понимаю почему человек сражавшийся за свой народ и за создание своего государства с двумя самыми страшными империями в человеческой истории не заслуживает улицы в свою честь.

И ещё. Мы все постоянно разговариваем о будущем. Но перед тем как найти собственное украинское будущее, нам нужно найти собственное суверенное украинское прошлое. Только его осознание может стать общим национальным фундаментом для построения нашего общего нового.

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А вот некоторые киевляне смотрят на происходящее, скорее, с иронией.